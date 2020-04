En ese sentido, Juan Manuel Santos dijo en La W que quería hacer un llamado para que la ciudadanía “rodee a las autoridades, por supuesto al presidente, a los alcaldes, a los gobernadores” y que acate lo que ellos dispongan con el fin de enfrentar la crisis por el coronavirus.

“Dejemos que los que mandan, manden. […]Desde el comienzo, el presidente Duque sabe que me tiene a su entera disposición. En estas circunstancias lo que hay que hacer es rodear a las autoridades, al Gobierno, y cuando me necesite, ahí me tendrá. Son situaciones en las que uno tiene que hacer caso omiso a cualquier diferencia política o conceptual”, manifestó Santos.