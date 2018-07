El Jefe de Estado empezó su relato recordando que pese a que como ministro de Defensa lideró varias operaciones militares contra las Farc, como en la que murió ‘Raúl Reyes’, estaba convencido que “esta guerra tenía que terminarse en una mesa de negociación”, aseguró en una entrevista con Yamid Amat.

Santos dijo que al principio buscó capturar a ‘Cano’ porque con las Fuerzas Militares hizo un cambio de doctrina para no tener más cadáveres de guerrilleros sino para tener desmovilizados. “Primero porque son más útiles, segundo porque no se vuelven víctimas, y tercero porque desmoraliza al adversario. Primero capturados, y en segunda instancia, muertos”, explicó.

Amat le preguntó cómo se enteró que ‘Cano’ había muerto, y el Presidente relató que estuvo en “permanente contacto” con el general Juan Pablo Rodríguez, en ese momento comandante de la Brigada que estaba a cargo de la operación, y que en determinado momento el oficial le dijo: “Se nos escapó”.

Y ahora, quizá con la libertad que siente de estar a pocos días de entregar el cargo como primer mandatario del país, se sintió en la confianza de contar, muy sonriente, el secreto de una de las operaciones más importantes en su lucha para desarmar la guerrilla:

“Y le cuento una anécdota: una persona muy amiga mía, muy cercana, que es medio bruja, me llamó y me dijo: ‘Él está ahí, él está ahí, no vaya a dejar que se termine la operación’. Yo le dije: ¿‘En serio’?. Me dijo: ‘Sí, sí, él está ahí’. Entonces yo llamé a Rodríguez, y le dije: ‘General, insista. No vaya a retirar las tropas todavía, él está por ahí’. Y efectivamente ahí estaba”.

El cuento resultó tan curioso que el periodista indagó más en el asunto y el Presidente dio más detalles:

Amat: ¿Esa bruja le ha dado resultado?

Santos: Esa bruja me ha sido muy útil.

Amat: ¿La consulta, o la consultó?

Santos: No, yo no lo consulto mucho. No creo en las brujas, pero de que las hay, las hay [risas].

Amat: ¿Y por qué decidió llamarla a ella?

Santos: No, ella me llamo a mí.

Amat: Ah, no me diga, coincidencialmente.

Santos: Me llamó… esta bruja, que no es bruja, es una persona normal y maravillosa, me mandó a decir que la llamara.

Amat: Entonces, no es bruja, sino consejera.

Santos: No es consejera. Es una persona muy cercana que le gusta leer las cartas y eso. Y me dijo que él estaba ahí. Se lo cuento porque uno en esas circunstancias cualquier ayudita sirve. Esa ayudita sirvió.

En el programa de Canal 1, Santos admitió que ese momento fue muy difícil para él porque según dijo, cuando se hizo la operación contra ‘Cano’, ya estaba teniendo los primeros acercamientos para un proceso de paz con esa guerrilla y estaba intercambiando mensajes y correspondencia con el jefe guerrillero a través de intermediarios.

El Presidente reveló que desde el principio le dejó claro las “reglas del juego” porque el secretariado de las Farc pidió un cese al fuego, pero se negó hasta que estuviera “absolutamente convencido que había buena fe y que no le iban a volver a fallar al país, como lo hicieron tantas veces”.

En ese proceso, Santos asegura que les dijo a los jefes guerrilleros: “Mientras tanto, la guerra continúa. Ustedes me pueden matar a mí, pero nosotros no vamos a restringir en ninguna forma la acción de nuestras Fuerzas Armadas y por eso adelantamos la operación contra ‘Cano’. Yo pensé que eso podía echar al traste el proceso de paz; pero por otro lado dije que no, si las reglas de juego se aplican tal cual, creo que esto va a ser importante para el proceso y para confirmar que estábamos hablando en serio”. Puntualizó:

“Fue una decisión difícil que me hizo sentir la soledad del poder, porque no podía consultarla con nadie”.

El Jefe de Estado también contó en Pregunta Yamid que la muerte de ‘Cano’ fue muy difícil para las Farc, y los entonces cabecillas le admitieron después que esa baja para ellos es de las cosas que no le perdonan. Santos les contestó que tendrían su razón pero “esas eran las reglas de juego”.

Luego explicó que tras la muerte de ‘Cano’, los acercamientos continuaron con ‘Timochenko’ que asumió la comandancia de la guerrilla. Santos dijo que esa información era totalmente secreta y que esperó a ver si ellos lo filtraban, pero como no lo hicieron, se dio cuenta que iban en serio con los diálogos. “Por eso nadie se enteró”.

Por último, confesó que durante la campaña de 2010 estuvo en un evento de medio ambiente y alguien le dijo que allí estaba el hermano de ‘Cano’. Se trata de Roberto Sáenz, que fue concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas. Santos relató:

“Yo lo saludé y él me dijo: ‘Usted es el responsable de la muerte de mi hermano’. Yo le dije: ‘Sí, pero eran las reglas de juego’. Me dijo: ‘Pero yo estoy con usted en esto de la paz’, y nos dimos un abrazo. Me genero un gran entusiasmo para seguir adelante. Las víctimas y sus historias de dolor fueron un gran factor de motivación”.

Este fue el momento del abrazo: