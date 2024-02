Gladys Vargas permanece aferrada al recuerdo del último día que vio a su hijo mayor. Fue un sábado: el 6 de abril de 2002. Elvis salió desde su casa en Cúcuta hacia Juan Frío, un corregimiento enclavado en la frontera con Venezuela. Allí quedaba el taller de latonería donde el muchacho, de 17 años, trabajaba los fines de semana para ayudar con los gastos de la familia.

Por esos días el miedo era una constante. La región estaba controlada por los paramilitares del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que desataron una ola de violencia que los pobladores de Norte de Santander soportaban en silencio y bajo una zozobra permanente.

Llegó la noche, pasaron las horas, pero Elvis Luis Vargas Jaimes no regresó a su casa. “De eso ya van casi 22 años, pero todavía seguimos sin encontrar respuestas sobre su paradero”, cuenta Gladys, quien esta semana recobró las esperanzas de encontrar el cuerpo de su muchacho, tras la llegada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia, luego de casi 16 años de reclusión en Estados Unidos.

Su hijo sería una de las decenas de víctimas que fueron asesinadas por las AUC y enterradas en territorio venezolano. Se trata de un patrón de desaparición ampliamente documentado y reconocido por el propio Mancuso.

En mayo de 2023, durante un acto liderado por la Cancillería, el excomandante les pidió perdón a las víctimas de Juan Frío, donde también tuvo lugar el horror de los hornos crematorios construidos por las AUC para borrar el rastro de quienes asesinaban.

En el evento, al que Mancuso se conectó de manera virtual, se comprometió a contribuir en la búsqueda de las víctimas que permanecen en cementerios o fosas comunes en territorio venezolano.

Para Gladys, los aportes del exparamilitar para encontrar a su hijo significarían el cierre de una batalla por la verdad que se ha extendido por más de dos décadas.

Tan pronto desapareció Elvis, ella fue hasta Juan Frío y enfrentó a los paramilitares en busca de respuestas. “Duré dos semanas yendo todos los días, hasta que me amenazaron por estar ‘buscando lo que no se me había perdido’”, cuenta.