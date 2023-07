El presidente Gustavo Petro sorprendió este fin de semana al país al designar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos, como gestor de paz, en su propósito de alcanzar la “paz total”.

El anuncio provocó el reclamo del expresidente Álvaro Uribe, para quien no importa que Petro haya designado a Mancuso, sino que lo grave es que “mienta” y que además “haya discriminación”.

Sobre lo primero, el expresidente aseguró que sigue “esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso”; y sobre lo segundo, consideró que “deberían dar el mismo status a otros [exjefes paramilitares] como Jorge 40, con 19 años de cárcel”. El líder del Centro Democrático se cuidó en advertir que no lo conoce. “A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”, añadió.

Pero las víctimas de Salvatore Mancuso y de los paramilitares también se sorprendieron con la decisión de Petro, al considerar que constituye una verdadera afrenta.

Este lunes muy temprano, Mancuso informó que aceptaba la designación como gestor de paz. “Recibo esta decisión con la misma convicción con que la que ha sido tomada, la de trabajar por una paz total, integral, absoluta y duradera que pueda ser heredada por otras generaciones de colombianos y colombianas que no merecen vivir torpemente lo que nosotros hemos vivido”, dijo en un comunicado.

“Seguiré compareciendo ante la justicia como lo he hecho de manera ininterrumpida durante 17 años, lo que significa que mi compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición es indeclinable”, agregó el exjefe paramilitar. “Continuar participando en el sistema de justicia transicional colombiano tanto judicial como extrajudicial es una responsabilidad con las víctimas; hacerlo como gestor de paz en las negociaciones políticas, es una responsabilidad con la sociedad colombiana para prevenir futuras víctimas”.

Dice también que la designación de Petro le permitirá “desempeñar un papel de apoyo eficaz y participar con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Cancillería colombiana, en la identificación y búsqueda de las personas desaparecidas en la frontera colombo-venezolana”.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró al respecto en Caracol Radio que “ojalá sea verdad verdadera” la que aporte Mancuso. “Lo que diga él o cualquier persona que haya estado en la ilegalidad no puede ser verdad para Dios. Tiene que confrontarse”.

“No vamos a salir, y yo pido que seamos muy cuidadoso, a que ante la primera declaración de una persona que ha estado en la ilegalidad, todo el mundo asuma que esa es la verdad verdadera. No. Él tendrá que entregar la verdad, pero también entregar elementos que soporten esa verdad”, agregó el ministro en la frecuencia radial, más bien precavido.

Velasco destacó que, en ese sentido, Mancuso puede, conociendo muchos de los intríngulis de cómo funcionan esas cadenas de la ilegalidad, de la delincuencia, “aportar no solo en recuperación de verdad, sino en desmonte de un fenómeno y de una violencia que tenemos que desmontar”.