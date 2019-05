Vélez también achaca la intempestiva salida de Casey a trinos como el de la parlamentaria María Fernanda Cabal, que acusa al corresponsal de The New York Times en Colombia de haber recibido dinero de las Farc para escribir su reportaje ‘Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, dicen oficiales’.

“Lamentable que los periodistas por publicar lo que pensamos, independientemente de nuestras posturas personales, debamos someternos a amenazas. No sabemos discutir”, lamenta Vélez en su cuenta de Twitter.

Vélez no da cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la salida de Casey del país.

En su artículo, Casey asegura que, con base en la consulta de documentos y declaraciones de tres altos oficiales del Ejército, en esa fuerza “ha comenzado a surgir patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos”.

También dice Casey que “las nuevas órdenes han generado incomodidad entre los militares”.

Pero el artículo también provocó un hondo malestar en el Gobierno, las Fuerzas Militares y, por su puesto, sectores políticos que defienden a toda costa el actuar militar.

Pocas horas después de que Cabal pusiera en tela de juicio la veracidad y el propósito del artículo de Casey, The New York Times le respondió que ese medio “no toma partido en ningún conflicto político en ninguna parte del mundo. Informamos de manera precisa e imparcial”.

Si bien Casey no ha dado a conocer su salida del país, en su cuenta de Twitter hace eco la frase con la que presenta su artículo: “‘Falsos positivos’: los inocentes asesinados en Colombia por militares para cumplir con las cuotas, es una frase que muchos quieren olvidar. Pero las palabras son las que los oficiales de alto nivel están hablando de nuevo”.

