Néstor Morales señaló en ‘Mañanas blu’, espacio que dirige en la emisora Blu Radio, que el ministro de Defensa ha quedado en deuda con sus explicaciones sobre el seguimiento ilegal del que han sido objeto periodistas y políticos en los últimos meses, situación destapada por la Revista Semana.

“El ministro ha salido a los medios a no decir nada. Tendría que manifestar: ‘Vengo a decir lo que sé’, y no: ‘Vengo a decir lo que no sé’”, enfatizó.

Y criticó que todo se quede en “estamos investigando”, como un día atrás lo señaló al hacer referencia a los resultados mostrados por las Fuerzas Militares cuando se ventilan controversias de este calibre.

Sin embargo, en este caso fue directo con la labor desempeñada por Trujillo: “Lleva 6 meses de ministro, de los que 5 ha estado investigando… Después de este tiempo, la gracia es que salga a decir lo que ha encontrado”.

“Pero lo que sale a decir es: ‘Estamos indignados’; eso me parece un contrasentido”, concluyó.

De esta manera, Morales se sumó a los dardos que Diana Calderón, directora del noticiero de Caracol Radio, le lanzó al propio Trujillo en una entrevista en la que debió pedirle que no fuera evasivo y se las contestara sin rodeos mientras el diálogo se tornaba cada vez más tenso.

Carlos Holmes Trujillo ha concedido declaraciones a diferentes medios reiterando que apartó del cargo a 11 oficiales por el escándalo, pero sin dar detalles de lo sucedido con la “perfilación” de las personas que fueron objeto de las chuzadas en cuestión.