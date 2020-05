green

Trujillo fue llamado por el medio para ser consultado por el escándalo de seguimientos ilegales desde bases del Ejército a periodistas y políticos, entre otros, que destapó la Revista Semana.

La primera escaramuza se presentó cuando la periodista trató de que el ministro le respondiera sin rodeos.

Acá, el cruce inicial entre ambos:

[Dinana Calderón] ¿Cuándo supo de las denuncias de Semana?

[Ministro] – Cuando me posesioné, siguiendo las instrucciones del presidente Duque, solicité al entonces comandante del Ejército una inspección sobre las capacidades inteligencia y contrainteligencia de los últimos 10 años.

Perdóneme, no me está contestando; ¿cuándo supo de las denuncias de la Revista Semana?

– No Diana, perdóneme, si usted no me permite hacer un contexto de un tema tan sensible, me parece que no se va a lograr informar bien a la ciudadanía.

Pues adelante, si quiere con… [empieza a hablar el ministro]

– Esto arranca el diciembre del año pasado y es muy importante que la opinión pública lo conozca.

Más adelante, el tono del diálogo fue más cortante, pues la periodista apuntó:

Ahora sí, ministro, me permite preguntarle… Los 11 militares que salieron y el brigadier, usted me dice que son respuesta a lo que usted inició desde el año pasado y no a las denuncias de la Revista Semana; es lo que entiendo. Mi pregunta es… [habla el ministro]

– Es exactamente lo que le estoy diciendo.

Luego, ambos tocaron temas como el no nombramiento de Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, como representante Colombia ante la Otán y escándalos de chuzadas en gobiernos anteriores, pero Carlos Holmes Trujillo fue seco: “Solo hago referencia al proceso que se puso en marcha cuando me posesioné”.

Finalmente, la periodista dio a entender que no quedó satisfecha con las explicaciones, y lo demostró con seguidos contraataques ante los que el ministro hizo lo posible por no terminar acorralado:

[Diana Calderón] Esperemos que sus respuestas den claridad a los oyentes sobre lo que está ocurriendo… La Comisión de la Verdad pidió entregar los documentos a la Fiscalía, ¿lo harán?

[Ministro] – No he recibido la comunicación, pero pondré en manos de la Comisión de la Verdad lo que esté en poder del Ministerio, si es que está en poder del Ministerio.

Pues debería estarlo, ¿no? Usted es el jefe del Ejército que en este momento está violando los derechos humanos de periodistas y de… [habla en ministro]

– Perdóneme, Diana. Sí, yo soy el ministro de Defensa, pero no soy ni fiscal ni procurador.

Pero debe tener control sobre la gente que usted dirige, entiendo.

– Los controles están establecidos reglamentariamente y como consecuencia del trabajo que se viene haciendo desde diciembre, se tomaron las decisiones administrativas correspondientes en uso de esas competencias.

“Ojalá esas decisiones permitan que el Ejército, ahora dirigido por usted, no vuelva a cometer delitos como los que se han venido cometiendo desde el último año en las Fuerzas Militares de Colombia”, concluyó la periodista a modo de puntada final.

En audio, el contrapunteo completo: