Esta semana, el tribunal eclesiástico de la diócesis de Vic (Barcelona) suspendió de manera preventiva del ejercicio público del ministerio (no pueden dar misa en iglesias ni en locales públicos) a 17 sacerdotes y diáconos investigados por prácticas esotéricas y practicar sexo saltándose el celibato.

Los 17 religiosos formaban parte de la antigua Asociación Seminario del Pueblo de Dios (SPD), que el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, suspendió en 2017 porque impartían una doctrina “incompatible con la católica”.

Los implicados, que serán juzgados a puerta cerrada de acuerdo con el derecho canónico en el tribunal eclesiástico de la diócesis de Vic, son mayores de edad y practicaban sexo entre hombres y mujeres de manera consentida por lo que no habrían cometido un delito penal, aunque fuentes religiosas han explicado que si en el transcurso de la investigación se apreciara algún indicio lo enviarían a la jurisdicción civil.

Sin embargo, varios de sus miembros no acataron la orden y están repartidos por otras diócesis que se ven afectadas por estas prácticas como la de Valledupar, “donde estuvieron incardinados algunos de los sacerdotes, y Colonia, en Alemania, pues algún miembro laico es de ese país”, indicó El País, de España.

Así lo confirmó el sacerdote Norberto Mogollón, director pastoral de la diócesis de Valledupar, a CM&:

“[En esa comunidad] No se vivía propiamente el celibato y, claro, eso es una doctrina de la iglesia y al no vivirla pues el vaticano tiene que tomar partido en este asunto. Aquí estuvo esa comunidad presente, cuando se hizo la disolución por el papa, inmediatamente se fueron los laicos [de nacionalidad española] que pertenecían a ella porque ya no tenía validez”.