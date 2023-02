Este mes será decisivo para el cuatrienio del Gobierno de Gustavo Petro. En los planes está radicar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la reforma a la salud en el Congreso, entre otros proyectos.

Particularmente la incitativa para dar un “revolcón” al sistema de salud es por lejos la más polémica y en los últimos días el debate ha subido de tono.

Esta vez quien se refirió fue el senador Roy Barreras, hombre clave para sacar las reformas adelante en el Legislativo.

En una entrevista concedida a Noticias Caracol, Barreras fue claro en que apoya la reforma a la salud porque “las EPS deberían desaparecer para dar aso a unas administradoras del régimen de beneficios (…)”.

Además precisó que no tiene ninguna contradicción con las directrices de Petro, pero sí las tiene con algunas ministras.

(Vea también: “Estoy muy preocupado”: Roy Barreras sigue rajando de reforma de Petro)

En este punto puso dos ejemplos: de un lado dijo que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tiene en sus manos las reformas laboral y pensional, y pese a ser una mujer de izquierda, en las calles “no se ve” el conflicto que sí ha provocado la reforma a la salud.

¿Pero por qué pasa lo contrario con esta última? “La diferencia es que esa ministra (de Trabajo) dialoga, la de Salud no dialoga”.

Por eso Barreras invitó a la Minsalud, Carolina Corcho, a entender que es ministra de “50 millones de colombianos” y no de la ONG donde trabajaba y “ni siquiera del Pacto Histórico”.

Las declaraciones llegan tras un fin de semana en el que los ánimos estuvieron caldeados.

El sábado, Corcho le lanzó críticas a las EPS y al sector médico, a quien calificó de ser capaz de acabar con el sistema de salud en menos de seis meses.

Aludiendo a una reciente canción de Shakira publicó un polémico mensaje en su cuenta de Instagram que después eliminó: “Las EPS no CURAN, las EPS FACTURAN”.

Además, aseguró que “el problema fiscal de este sistema no son los alcaldes y gobernadores, que aquí nada tienen que ver, son los médicos”, hecho que le costó críticas, inclusive del propio Roy Barreras.

Lee También

"Tengo contradicciones con algunas ministras que no administran bien esas directrices (De Petro)… La ministra de Salud no dialoga, ella tiene que entender que es ministra de los 50 millones de colombianos no de su ONG en la que trabajaba": Roy Barreras.pic.twitter.com/ATkNA6ckJ0

— Diego Fuerte 🗳️ (@DiegoFuerteB) February 6, 2023