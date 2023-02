A pesar de que se mantiene firme en respaldar al presidente Gustavo Petro, de quien se convirtió en escudero en las elecciones de 2022, Roy Barreras, actual presidente del Senado, criticó duramente a la reforma a la salud y a la ministra Carolina Corcho.

Lo hizo en entrevista en Revista Semana en la que cuestionó no solo la forma en la que se ha conversado sobre esta reforma, uno de los pilares del Gobierno para la actual legislatura, sino la falta de claridad que hay respecto a la misma. También cuestionó las declaraciones que ha hecho Corcho y que todavía no se conoce el articulado de la reforma a la salud.

Barreras, quien es médico de profesión, aseguró que antes de lanzarse a la política, trabajó con el sistema de salud previo al actual. Y que en esa época “la gente estaba totalmente desprotegida. Las cifras más generosas decían que apenas el 29 % de la población tenía acceso a los hospitales. Ya no tenemos un 29 % de cobertura, sino 99 %”.

En ese sentido, insistió en que, aunque el actual sistema de salud debe ser reformado, eso no significa una eliminación total de las EPS: “sí hay que acabar la posición dominante de la integración vertical de las EPS y es claro que muchas EPS han abusado. No solo abusan del personal médico, sino del paciente dándole citas a seis meses y no formulándole lo que necesita. Eso hay que mejorarlo y corregirlo”.

Barreras también cuestionó la posibilidad de que, tras la reforma a la salud, la promoción de los servicios de salud pase a las entidades territoriales.

Y se refirió a la idoneidad del Estado para auditar las facturas de los servicios médicos prestados en el servicio de salud colombiano. Para hacerlo, puso como ejemplo el SOAT:

“El Estado hoy audita el 2 % de esas facturas, que son las del SOAT. ¿Sabe cuánto se demora en pagar? Un año y devuelve el 75 %de las facturas. Si no pueden con el 2 %, qué van a poder con 1.000 millones de facturas sin tener el sistema de calidad y de información ni un sistema de administración”.

Los dardos a la ministra Corcho

Pero sus críticas no fueron solo para la reforma a la salud, cuyo texto aún no se conoce, sino hacia la ministra Carolina Corcho, de quien dijo que “es solo una tramitadora de la reforma”.

En ese sentido, aseguró que, a su juicio, “ha habido un error en la manera en que la ministra ha querido imponer su criterio. Es muy radical”.

También cuestionó los llamados que ha hecho la jefa de la cartera de Salud colombiana a las calles el próximo 14 de febrero para “defender la reforma a la salud”. Se preguntó qué se defendería de dicha reforma si aún no se conocen los cambios que se propondrán.

Y concluyó: “la ministra de Salud, como cualquier otro ministro, no puede ser activista, sino ministra. Pero, además, tiene que ser ministra no de su sector, no de sus partidarios, no de su partido político, ni siquiera de su grupo de pensamiento radical, ni del Pacto Histórico. Tiene que ser ministra de todos los colombianos y escucharlos”.