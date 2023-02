Este martes 7 de febrero fueron instaladas oficialmente las sesiones extraordinarias del Congreso que fueron convocadas por el Gobierno Nacional para el trámite de las reformas a la salud, la laboral y la pensional que se iban a discutir. Pese a que el decreto 0160 de 2023 incluyó 13 proyectos, Roy Barreras anunció que la plenaria no sesionará sino hasta marzo.

Según el presidente del Congreso, el Gobierno no radicó las reformas y eso impide que en las sesiones extraordinarias se puedan discutir: “En el decreto no están esas leyes y el sentido de las extras era ganarse mes y medio para esas reformas sociales. Entiendo que las ministras no han terminado de escribirlas y yo quiero recordar que el tiempo corre. Esperaría que en los próximos días las radiquen”, dijo en Caracol Radio.

Las reformas se pueden discutir en las sesiones extraordinarias del Congreso solo si están incluidas en el decreto del Gobierno Nacional, el cual no contempla ninguno de estos proyectos, según Barreras.

Iniciativas como el Plan Nacional de Desarrollo deben transitar primero por las comisiones antes de llegar a las plenarias. Sin embargo, Barreras reiteró su llamado a los ministros, para que radiquen con prontitud los proyectos pendientes, que hacen parte del paquete de reformas del Gobierno.

“En la convocatoria que se ha hecho no está incluida ni la reforma salud, ni la laboral, ni la pensional, ni la ley de sometimiento, que es lo que yo he solicitado con urgencia, por lo tanto, solo hasta que se radiquen estas normas y luego se aprueben las comisiones respectivas, que empiezan a trabajar desde hoy, la plenaria podrá acometer su segundo debate. Por favor, radiquen las reformas”, aseguró Barreras en W Radio.