Roy Barreras, presidente del Senado, volvió a responder este lunes al exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar luego de que este último saliera en defensa de la ministra de Salud, Carolina Corcho, tras una declaración en la que el presidente del Senado la calificara de, entre otras, arrogante, de imponer sus decisiones y de no escuchar a sus compañeros de gabinete.

Bolívar señaló a Barreras de haber sido financiado en el pasado por las EPS y lo retó a declararse impedido para hablar sobre el proyecto de reforma a la salud.

(Vea también: “Juan Manuel Santos tercero”: panelista de Blu habla de distanciamiento entre Roy y Petro)

Tal acusación fue respondida este lunes por el presidente del Senado: “Mi compañero del Pacto Histórico miente o está mal informado. Jamás he sido financiado por EPS. Nunca he recibido un peso de EPS. Lo reto a probar su falsa afirmación según la cual ‘tengo pruebas de que fue financiado por EPS’. La calumnia es argumento de bodegas”, sostuvo Barreras en su cuenta de Twitter.

Pero ahí no paró su defensa. Barreras le reiteró a Bolívar que “miente al afirmar que he sido financiado por EPS”.

También aclaró que su único “vínculo con el sector salud es mi vocación de médico para salvar vidas que ejercí en los servicios de urgencia de los hospitales públicos durante 23 años y ahora ser paciente de cáncer en tratamiento para salvar la mía. Lo demás es infamia”.

(Vea también: Gustavo Bolívar le tiró duro a Roy Barreras y defendió a minSalud: “No cede a intereses”)

La polémica entre dos de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro comenzó este domingo luego de que Barreras afirmara en entrevista con el diario El Tiempo que Carolina Corcho “es una ministra ideologizada”.

“Rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista (…) Tiene una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia”, indicó Barreras.