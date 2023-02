La radicación de la reforma a la salud en el Congreso de la República ha creado malestar dentro del propio Gobierno Nacional. Algunos funcionarios, entre ellos Roy Barreras, presidente del Senado, no están de acuerdo con parte de las medidas que se pretenden implementar.

(Vea también: La OMS se metió a la discusión de la reforma a la salud y le dejó sugerencias a Petro)

El proyecto liderado por la ministra Carolina Corcho no es del agrado de Barreras debido a las inconformidades que tiene con respecto a la reforma e incluso, ha dicho públicamente que tiene serias diferencias marcadas con la actual ministra de la Salud.

A esa disputa que tienen Barreras y Corcho entró a terciar el exsenador Gustavo Bolivar, quien expresó a través de las redes sociales la razón por la que él cree que el congresista le tira duro a la ministra.

Gustavo Bolívar da razón por la que Roy Barreras ataca a la minSalud

Bolívar lanzó este domingo un trino en que salió en defensa de la ministra de Salud, Carolina Corcho, muy criticada por el presidente del Congreso, Roy Barreras.

Carolina Corcho es una mujer inteligente, valiente, empoderada y no improvisa. Se preparó para transformar la salud.

Los ataques de Roy Barreras se deben a q ella, como pocos en el Gobierno y en el Congreso se le paró en la raya y no cede a los múltiples intereses q él representa — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 19, 2023

Según el también escritor y productor de televisión, los “ataques” de Barreras a la funcionaria van encaminadas a que ella “no cede a los múltiples intereses que él representa”.

Gustavo Bolívar dejó entrever que la ministra “se le paró en la raya” a Roy Barreras y que no obedece a la postura que adoptó el senador a la hora de manifestar que la ministra desautorizó al presidente Gustavo Petro, quien ha afirmado públicamente que las entidades promotoras de salud seguirán funcionando, pese a que, según Barreras, el proyecto sí contempla acabarlas.

Bolívar alagó además a la ministra afirmando que es una “mujer inteligente, valiente, empoderada y no improvisa”, minimizando así las declaraciones entregadas hace días por el presidente del Senado en las que afirmó que Corcho es “una ministra ideologizada y tiene desafortunadamente una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia”.