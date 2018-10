View this post on Instagram

Alguien lo ha visto ? Porfa 🙏 es el primo de una amiga! Desaparecido en Bgtá. Acaba de aparecer y está en el hospital porq el taxista con el que iba le dió escopolamina y lo robaron ! Que triste que esto suceda en nuestro país y lo peor q sea una constante 😭