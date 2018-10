Aunque al principio de la entrevista González se mostró muy agradecido con los medios por la difusión del caso y con las autoridades por la ayuda en la búsqueda, más adelante se encargó de desmentir la información que entregó la Policía, este miércoles, de que las menores (de 16 años) habían escapado de sus casas.

Frente a esa apreciación, enseguida, el director de la emisora Luis Carlos Vélez preguntó: “¿Qué es lo que medios han dicho que no corresponde a la realidad?”. De inmediato, el padre respondió:

“Me refiero a los comentarios de las personas. Te puedo asegurar que la Policía no malgastó recursos. Te lo puedo garantizar, a las dos niñas no las encontraron, a las dos niñas las rescataron. Todavía no sabemos qué pensaban hacer, todavía no sabemos a dónde iban”.