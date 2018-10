La mujer se escuchó en la emisora muy afectada por toda la situación y dijo que ya teniendo la seguridad de que su hija está a salvo, ahora está preocupada por lo que sigue y por estar soportada en especialistas:

“Tengo miedo por lo que viene… cómo va a reaccionar ella, cómo está ella; descubrir que fue lo que pasó. Aparte de eso, prepararla para los comentarios de terceros. Tengo miedo, pero estaremos acompañados de profesionales que nos apoyen y apoyen a la niña”.

Rincón señaló que hasta la mañana de este jueves no había podido verse con Laura porque está en Bogotá y su hija, en Medellín con el papá. En medio del testimonio de Rincón, Morales le preguntó:

“¿Usted en algún momento, en estos días de angustia, pensó que ella se había volado a divertirse, a echarse una ‘canita al aire’ con la amiga?”.

La mamá, que hasta ese momento se había mostrado nerviosa pero cómoda en la entrevista, cambió su semblante y eso se percibió en el tono de la voz con el que contestó:

“Uy, no. Como les acabo de decir, yo viví mi peor miedo; yo sé que cualquier padre de familia que no sepa nada de sus hijos durante una noche hace lo que yo tuve que hacer, o lo que las familias hicimos. La niña desapareció el domingo, yo la busqué, estaba desesperada. Asesorada por las autoridades subí la información a redes y la conté en medios”.

Sin embargo, el disgusto de la mujer por el comentario sobre su hija no terminó ahí y más adelante continuó, recalcando en varias ocasiones la frase de Morales:

“Además no sabemos si se estaba echando una ‘canita al aire’, me parece que eso es una afirmación que no viene en este momento. […] Así se estuviera tomando una limonada, no creo que esa sea señal de que estaba echándose una ‘canita al aire’. Es una niña”.

Pese a la evidente molestia de Rincón, Morales insistió: “¿Usted por qué no cree esa versión, me da la impresión de que se molesta, que era una ‘canita al aire’ y una escapada con fines de aventura de dos niñas de 16 años?”.

La mujer respiró y replicó: “No estoy diciendo que no la crea; es que tengo que averiguarlo. Tengo que saber qué pasó, porque Sofía tiene que explicarme qué pasó… porque, primero, ¿qué es una ‘canita al aire’ para usted?”.

El periodista respondió: “No, pues, no sé”; y la mujer agregó: “Porque para mí una canita al aire es emparrandarme, tener un amante, algo así”.

Luego, Morales refutó: “Cualquiera que sea el concepto de parranda; pero ellas estaban allá en plan de paseo, para no utilizar un término que puede parecer peyorativo, pero lo que se vio es que ellas estaban pasándola rico allá en Guatapé”.

Y categóricamente ella afirmó:

“No, yo lo que vi es una imagen en la que están comiendo y tomando limonada. También he ido a Guatapé y esos son restaurantes en los que la bebida es una jarra grande. Juzgar por una foto no me parece, y menos a una menor de edad. Usted la está juzgando por una limonada, si le ve una cerveza, no me imagino… tomar una limonada no es un pecado. No es tampoco parranda, uno puede estar en una situación terrible y tomar algo y comer”.

Morales le contrapreguntó que “si no es plan de paseo o de parranda, ¿qué hipótesis tienen?”, y nuevamente, muy enfática, Rincón le dijo:

“No sé. Yo tengo que hablar con mi hija del asunto. Tengo que hablar con ella, asesorarme porque seguramente si algo está pasando, ella no me lo va a decir de una vez; tengo que estar acompañada de profesionales”.

En ese mismo sentido, Larry González, padre de la joven y quien vive con ella en Madrid, (Cundinamarca), aseguró que tiene otras hipótesis sobre los días en los que su hija estuvo desaparecida y que hay más cosas detrás de la situación. Señaló puntualmente que a las adolescentes no las encontraron sino que las “rescataron”.

Entre tanto, la madre de Laura Sofía volvió a recobrar un poco su tranquilidad; y dejó ver, de nuevo, su preocupación en una reflexión final:

“Tenemos una relación como la tiene cualquier madre con un adolescente. Que cuando uno los corrige se enojan, sí. Que mi hija no es perfecta, es verdad. Que yo no soy una madre perfecta, también, y no tengo ningún problema en decirlo. Sigo aprendiendo después de 16 años; porque seguramente si mi hija se fue así y algo está pasando, y no me lo dijo, tengo que estar cometiendo algún error y tengo que mejorar como madre. No tenemos una relación terrible como la que seguramente muchas personas están imaginando: somos amigas, nos contamos las cosas. Ella no sale mucho y le gustan los planes familiares. Es una adolescente normal pasando por diferentes cambios y como madre seguiré aprendiendo”.

