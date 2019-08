Irigio y el conductor acordaron cuánta plata iba a recibir cada uno con el negocio y, posteriormente, el hombre empezó a trabajar en la aplicación. Después de una semana, el presunto ladrón le entregó 180.000 pesos al dueño del carro y no se volvieron a ver, contó el afectado a CM&.

El denunciante aseguró, en el informativo, que cuando contactó al conductor, este siempre le sacaba excusas, y, en un momento, llegó a amenazarlo.

“Empieza con mentiras, dice que un hermano se le murió y que no puede venir. Que ya viene para acá; me hizo esperarlo allá en Mosquera. Se hace el loco, no contestaba”, manifestó Irgio.