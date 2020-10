El caso más reciente le ocurrió al abogado Andrés Acuña, que salió de su casa (en el centro de la capital) para dirigirse a su lugar de trabajo, pero fue interceptado por cuatro hombres que lo atacaron con puñales, según contó en CM& Noticias.

“Uno de estos personajes me va abriendo con dos puñaladas en la espalda sin mediar palabra alguna. Otro de los personajes me manda una puñalada al brazo derecho, yo intentando protegerme pongo el brazo, me rasga la muñeca con un orificio de cuatro centímetros por tres, aproximadamente”, narró Acuña en el noticiero.