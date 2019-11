green

“Las sospechas recaen sobre el exdirector de inteligencia general Oswaldo Peña Bermeo, que salió por la embarrada del informe de la ONU”, dijo Quinn este jueves por la mañana en la emisora, haciendo alusión al vergonzoso caso del documento que presentó el presidente Iván Duque en Naciones Unidas con el que pretendía demostrar la presencia de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela, pero que resultó contener fotografías y datos equívocos.

Quinn, además, dio varias razones por las que “las cabezas están asomándose hacia ese lado [el del general Peña Bermeo]”. Primero, “porque él salió obviamente muy molesto con el Gobierno, con el Ministro de Defensa, porque lo hicieron pagar todos los platos rotos de ese informe ante la ONU”, dijo la periodista.

“Lo que dicen es que [Peña Bermeo] se habría reunido con el senador Roy Barreras y le habría dado esa información que él conocía muy bien”, siguió Quinn.

El dramático informe que mostró Barreras en el debate contra el entonces ministro Guillermo Botero fue contundente al dar con nombres y edades a los menores que cayeron en el bombardeo contra alias ‘Gildardo Cucho’ el 29 de agosto pasado: aparecían Abimiller Morales Joven, 17 años; Wílmer Alfredo Castro Acuña, 17 años; Diana Medina Garzón, 16 años; José Rojas Andrade, 15 años; Jhon Edison Pinzón Saldaña, 17 años; Ángela María Gaitán tenía 12 años, y Sandra Patricia Vargas Cuéllar, 16 años.

El documento provocó tanta conmoción en el país que, al día siguiente, después de tratar de aclarar las cosas en una rueda de prensa en la que no permitió preguntas de los periodistas, Botero renunció a su cargo.

Quinn añadió a sus conjeturas lo que denominó “otro pequeño detalle” que tiene que ver con que en el debate de moción de censura contra Botero, el senador Barreras “hizo una gran defensa del exdirector de inteligencia”.

“Aquí hay puntos que todavía no nos han aclarado a la opinión pública —concluyó Quinn—: ¿el presidente sabía o no sabía que había niños en este bombardeo? ¿Sabía el ministro de Defensa y no se lo quiso decir? O el Ministro no sabía tampoco y las Fuerzas Militares están compartimentando información y no le están entregando información al Ministro, que además es gravísimo”.