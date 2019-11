green

El padrastro de Diana Medina, Hermes Tique, dijo a La W que la menor estudiaba, quería ser futbolista profesional y en realidad no solía salir sin que su familia supiera dónde se encontraba. Un día fue a visitar a una hermana y no volvieron a verla ni a saber de ella hasta que les contaron de su muerte en el bombardeo de finales de agosto en San Vicente del Caguán, cuenta el hombre.

Asimismo, Tique da a entender que la familia habría recibido presiones y sido objeto de revictimización, aunque no aclaró de parte de quién:

“Me decían que era una guerrillera pero yo insistía en que no, ella era una estudiante”

Y es que una de las constantes en sus testimonios parece ser el miedo. Los padres se muestran compungidos, pero incluso se turban al tener que hablar de su situación.

Por otro lado, la menor de los niños muertos en el bombardeo era Ángela Gaitán, de 12 años. Su madre dijo a El Tiempo que ella sí le alcanzó a decir que se uniría a la disidencia de alias ‘Cucho’, contra quien iba dirigido el bombardeo que terminó con la vida de un total de 12 personas. Sin embargo, la niña sabía que lo hacía obligada: “Mami, yo me voy porque me toca, no hay de otra”, habría dicho.

Junto a ella, se sospecha que otra menor habría sido raptada por insurgentes en zona rural de Puerto Rico, Caquetá, prosigue ese diario. Sin embargo, las autoridades no han confirmado ni negado si ella también fue una de las víctimas del bombardeo.

Además de confirmar que al momento del bombardeo los menores estarían desarmados, el personero del municipio de Puerto Rico, Herner Carreño, aseguró este miércoles a Noticias Caracol que las niñas, y particularmente la más pequeña, estarían siendo abusadas sexualmente, pues los padres habrían evidenciado que tan solo una semana después de haber sido obligada a unirse al grupo insurgente, ya la estaban obligando a planificar.

En el informe presentado por el senador Roy Barreras este martes, que terminó derivando en la posterior renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, consta la muerte de siete menores de edad en el bombardeo. No obstante, este miércoles la Fiscalía agregó que la operación habría dejado un octavo menor muerto, pero no precisó su identidad.

Los nombres y las edades que se conocen son Abimiller Morales Joven (17), Wilmer Alfredo Castro Acuña (17), Diana Medina Garzón (16), José Rojas Andrade (15), Jhon Edison Pinzón Saldaña (17), Ángela María Gaitán Pérez (12) y Sandra Patricia Vargas Cuéllar (16).