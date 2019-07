Fajardo Hernández se desempeñaba como segundo comandante del Ejército Nacional, y en su reemplazo fue nombrado el general Mario Augusto Valencia, jefe de operaciones conjuntas.

Este oficial había solicitado vacaciones, hace dos semanas, luego de que la revista Semana revelara que lo estaban investigando, pues según declaraciones de “varios militares” que trabajaron con él y otros de confianza el uniformado, presuntamente, los obligaba a sacar dineros de la institución de manera irregular para costear “gastos personales y viajes de su familia al exterior”.

“El general me decía: ‘hermano, me voy pa’ Estados Unidos, necesito 5 millones de pesos’ (….) Uno lo piensa, hp, bueno, y busque y haga papeles para legalizar esa mierda. ‘Hermano, que mi señora se va para Estados Unidos y necesita un millón de pesos y asignarle un hp carro por allá, para que ande con los hijos’, en no sé dónde, en Orlando creo que era. Bueno, corra hp a buscar esa mierda”, dijo ante investigadores de la Fiscalía y la Procuraduría un militar que trabajó con el general Fajardo, declaración que recogió Semana.