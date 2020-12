green

Las acusaciones de xenofobia fueron hechas por Edwin Barriga, propietario del restaurante que cobró (por error, según él) 400.000 pesos de más a una familia.

El propietario del restaurante ‘Sabor de mi negra’ dio a Pulzo su versión de la historia y negó que a la familia se le hubiera cobrado la suma que un ciudadano identificado como Sebastián Cortés denunció en su cuenta de Facebook.

El propietario del lugar reconoció que hubo un error en la primera factura que se le dio a la familia, pero que este error se subsanó y que la familia pagó el valor que sí era correspondiente a lo que consumió.

Contrastando el valor de la factura final y los precios de la carta del restaurante, Barriga evidenció a Pulzo que no hubo un cobro de más a la familia (cobro que fue controvertido por Cortés).

Además, Barriga denunció que la familia tuvo un trato xenófobo cuando llegó al sitio de la salida de Bogotá y se dio cuenta de que varios de los trabajadores del lugar eran extranjeros.

“Desde que llegaron tuvieron actitudes xenófobas. Decían: ‘veneca, haga esto, haga lo otro’. Cuando se les da la factura es que se presenta la actitud amenazante de una persona que estaba con ellos; luego, entraron dos personas gritando y levantando la voz”, indicó Barriga a Pulzo.

Asimismo, el propietario del lugar detalló cómo fue el lío con la factura y señaló que el error no quedó consignado en la factura final.

“Se les informó y se les cobró un adicional de 4 mil pesos por unas papas adicionales; ellos consumieron sin problema, pero cuando cancelaron armaron la polémica. Les dije que no había problema, yo les suprimí el costo de las adiciones de papas que eran 44.000 pesos. Ahí, en ese costo de los 44.000 pesos es donde hubo un error de mi parte, se me fue un cero y se me fueron 440.000; les dije que les iba a exonerar el cobro. Eso lo quité. Eso es lo que ellos dicen que se les cobró. No se cobró, en la factura no aparece cobrado eso”, evidenció Barriga a Pulzo.

Esos supuestos tratos xenófobos contra los trabajadores del sitio y la reyerta por el tema de la factura causaron que uno de los trabajadores no aguantara más y ahí le dijera a Cortés, como se ve en el video al final de esta nota, que “vayan para Soacha” a comer, añadió Barriga a Pulzo.

Esta es la factura que da cuenta del valor final que pagó la familia en el sitio vía La Calera:

Sebastián Cortés responde a las acusaciones de xenofobia

Cortés, quien subió el video de la polémica a Facebook, indicó a Pulzo que las acusaciones de xenofobia hechas por Barriga son falsas y especificó que ni él ni sus acompañantes se habían percatado de que la mayoría de trabajadores del lugar eran venezolanos.

“Eso es completamente falso [la presunta xenofobia]; desde que llegamos estuvo todo bien, la familia estaba bien y la homenajeada estaba contenta. Lo único es que el servicio estaba un poco lento, pero realmente estábamos en lo nuestro; compartiendo, hablando. Ahí no había inconveniente, todo se dio en el momento del cobro”, dijo Cortés a Pulzo.

En cuanto a los epítetos raciales de los que se le acusa a su familia, Cortés fue tajante y dijo que nunca escuchó a nadie referirse así. “En ningún momento escuché que mis familiares o amigos se refirieran a ellos de esa forma. Nos dimos cuenta de la nacionalidad de ellos cuando se dio el problema de la factura”, agregó Cortés a Pulzo.

Cortés dijo que ya había ido al sitio y que no hubo ningún problema en ese entonces. Justamente, que por eso hizo la reserva y que le gustó el sitio ya que se prestaba para ambiente familiar puesto que iban varios niños y adultos mayores.

Recalcó que en algún momento sí fue posible que hubiera un cruce de insultos entre las dos partes, pero que él nunca escuchó comentarios xenófobos. Asimismo, dijo que se sorprendió al ver al propietario del lugar tomar una actitud que él caracterizó como hostil. “No podía creer que el que dice ser dueño del sitio nos tratara de esa forma”, indicó Cortés a Pulzo.

¿Y la factura de la discordia?

Cortés contó a Pulzo que su familia revisó varias veces la factura y que cuando la cuenta ajustada ya estaba en 852.000 pesos, entonces simplemente cancelaron y se fueron.

Allí, habría sido el momento en el que se dio la confrontación verbal que quedó grabada en el siguiente video: