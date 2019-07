La escultura, del artista santandereano Eduardo Ramírez Villamizar, tenía grafitis en las partes inferiores de la estructura, y uno en la parte superior de la obra, que no coincidía con el significado de lo que esta representa para la ciudad: la recuperación del centro de Bogotá.

Pues el Comando de Policía de la capital adoptó este monumento, ubicado en el parque Tercer Milenio, antes la zona del Cartucho, y lo entregó totalmente restaurado este miércoles.

No obstante, ahora queda la incertidumbre si los ciudadanos por fin harán respetar estos símbolos o si vándalos volverán a destruirlos con sus acciones que están muy lejos del arte y que no contribuyen con el avance de Bogotá.

‘Pórtico’ se inauguró a finales del año 2000, precisamente cuando Enrique Peñalosa era alcalde de Bogotá. En un principio, se pensó que esta obra decorara el Jardín Botánico de Cali, pero por motivos de presupuesto, dice Arcadia, se quedó en la capital.

En video, la transformación de la escultura: