Hace varios días, el abogado Abelardo de la Espriella anunció que iba a defender al agente del Esmad que propinó el disparo que ocasionó la muerte del joven, por esto, ‘Fernando Galván’ (cuenta falsa) le salió a la marcha e hizo un trino en el cual le respondía que, una vez culminado el caso, grabara su derrota.

Esta respuesta fue aplaudida por varios usuarios en la red social, e incluso fue replicada por varios medios de comunicación; sin embargo, la periodista María Antonia Pardo se dio a la tarea de verificar que la cuenta del abogado que iba a representar a la familia de Cruz fuera real, y por esto lo contactó directamente.

Sorpresa fue la que se llevó cuando el abogado, cuyo nombre fue usado sin autorización, le informó que su cuenta de Twitter estaba desactivada y que los trinos que se habían hecho desde esa cuenta eran falsos.

A todo el que me dio palo porque me atreví a criticar a @Fer_Galvan_Law públicamente porque intuí que era un manipulador oportunista, aquí les dejo a su altruista abogado de pacotilla. Sigan así de ingenuos y no abran los ojos ante los montajes burdos de gente sin escrúpulos. pic.twitter.com/9AfxYn4nJf

— María Antonia Pardo (@NanyPardo) December 1, 2019