Según la columnista de Semana, el ministro hace parte de los socios de la empresa de seguridad Controlar Ltda., sociedad regulada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, que a su vez depende del ministerio de Defensa, que él lidera.

Además, Duzán aseguró en las últimas horas que Botero sí tiene unos impedimentos aprobados, pero que no son suficientes para contener su incidencia en dicha entidad.

Por eso, antes de pronunciarse en el debate de moción de censura, al que estaba citado por las denuncias de ‘falsos positivos’ en las que se vio envuelto en las últimas semanas, aprovechó para defenderse.

En su declaración, Botero aseguró que desde antes de posesionarse entregó al departamento de la Función Pública una relación completa de todos sus bienes y allí incluyó las cuotas que tiene en dicha sociedad limitada.

Continuó diciendo que también incluyó esa información en su declaración de renta, publicada en la página web del Ministerio de Defensa, y que el impedimento por este tema lo presentó en su primer consejo de ministros en septiembre de 2018. Luego de esas afirmaciones, atacó a Duzán:

“Esto ha sido de público conocimiento y por eso no es un descubrimiento. Una periodista se atreve a difundir una infamia en una columna pero no me voy a referir a ella, no tengo por qué hacerlo, solo quiero ver las sentencias condenatorias”.

En ese orden de ideas, Botero retó a la periodista a mostrar documentos que lo condenaran por el delito del que lo acusa, y también quiso señalar que no hay conflicto de intereses en esta denuncia porque “no es posible identificar los elementos objetivos y subjetivos del caso”.

Por otro lado, Botero dijo que como esa es una entidad descentralizada, él solo tendría injerencia en el nombramiento del superintendente, pero que “de allí para adelante todas sus actuaciones son autónomas”.

Según dijo el ministro, esa empresa “nunca ha contratado con el Estado” y desde que asumió el cargo ha intentado liquidarla:

“Contrato que se nos vencía, contrato que no renovábamos; y así, tristemente, fuimos prescindiendo de un personal valioso. Que cogieran los negocios otros, yo no estaba interesado. Y la he tenido en un nivel de adelgazamiento tal que hoy en día no le queda sino un cliente y estoy esperando que se venza ese negocio para no tener ninguna actividad económica”.

En ese punto, Botero levantó la voz y se mostró ofendido por los señalamientos de la reconocida periodista, a la que volvió a instar para hacer una investigación:

“¿Llamarme a mi corrupto por eso? ¡Aquí lo que hay es transparencia! Ahí están los informes que le entrego a la superintendencia, que los investiguen. Y como no me han podido encontrar nada, pues se vienen en un día muy apropiado: el domingo antes del debate a tratar de vulnerar mi dignidad, mi honestidad, fruto de un patrimonio moral construido durante 70 años que vienen aquí a poner en duda sin prueba alguna”.

Botero cerró toda su intervención con el siguiente resumen:

“Creo que es suficientemente claro: le queda un contrato a la compañía, no ha tenido negocios y muy pronto no le quedara ninguno y entrara en una inactividad hasta que yo decida, y los otros socios también, si la liquidamos; o si por el contrario, cuando yo deje mi condición de ministro, y no tenga inhabilidad alguna, veré si vuelve a operar o si se reparten entre los socios los bienes que actualmente tiene”.