Una de las principales críticas apuntó a quienes buscan sacar réditos políticos de la decisión, “invitando a una constituyente y oros escenarios complejos”.

En ese sentido, los firmantes, Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe, Rodrigo Lara, Richard Aguilar, Temístocles Ortega y Roy Barreras, abogaron por el respeto a las decisiones de los jueces, asegurando que en un Estado de Derecho “corresponde acatarlas”.

“El caos que algunos pregonan no existe”

Además, los senadores buscaron disipar las voces más pesimistas señalando que “las soluciones están contempladas en Constitución” y que “nuestras instituciones están cumpliendo con su deber” y “harán lo pertinente en el marco de sus competencias”.

“Esta situación no debe aprovecharse para sembrar un caos institucional ni puede utilizarse para apelar a un cambio del orden constitucional”, añadió el senador Rodrigo Lara, en declaraciones publicadas por CM&.

Pero hubo uno que no dejó hasta ahí el pronunciamiento. El senador Roy Barreras aprovechó en sus redes sociales para enviar una pulla al Partido Conservador por su respectivo comunicado, resaltando los que consideró errores de redacción, jurídicos y de desconocimiento.

Esto sobre todo en un segmento en el que aseguran que la JEP “impide” la extradición de ‘Jesús Santrich’ y otro que asegura que esa jurisdicción “es inviable”, antes de añadir que “la JEP se suicidó”. Todo esto antes de que afirmara que se necesita “reformar de forma inmediata los excesos que viene cometiendo”.

Dos posiciones politicas distintas. La opinión demoliberal vs la conservadora. Si no fuera por lo grave de lo dicho valdría la pena que el @PartidoConservC redacte mejor. Como se "reforman" los "excesos"? Para no hablar de los errores juridicos y el desconocimiento de AL 01 2017 pic.twitter.com/rNrGUAocYp

— Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) May 16, 2019