Interrogado por Blu Radio sobre los comentarios que han surgido y que relacionan su decisión con el escándalo de Odebrecht, que tantas polémicas desató durante su gestión en el ente acusador, Néstor Humberto Martínez se refirió puntualmente a Petro.

Según dice, su salida de la Fiscalía se da con muchas satisfacciones y con la conciencia tranquila y que no tiene problemas personales de ninguna naturaleza.

“Esos (problemas) son los que amplía el señor Petro, que los agranda. En el caso de Odebrecht no ha habido ningún Fiscal que haya ido a un debate público tan virulento como el que me hizo el señor Petro en el Congreso de la República, di todas las respuestas que me solicitaron, por eso yo seguí en el cargo”, sostuvo.

Además, Martínez dijo a Blu que si hubiera tenido algo que ver en los hechos que le trataron de imputar por Odebrecht, no se habría quedado en el cargo. Seguido, le lanzó una pulla al exalcalde de Bogotá:

“El que no ha asistido a esos debates y no le ha dado la cara a la Nación es el señor Petro, que todavía no nos ha dicho de dónde le salió la plata, esa bolsita, cuánta plata llevaba, para qué llevaba, si esos eran dineros limpios”, cuestionó.

Además, recalcó en que sus manos no están untadas de sangre ni de dineros sucios.