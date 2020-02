Según dijo Marta Navia, en Noticias Caracol, su hijo le contó en el hospital los momentos de angustia que vivió en medio de la tragedia del pasado lunes en la noche, en una carretera de la población de Rosas, luego de que la van en la que se movilizaba fuera consumida por las llamas.

“Él me dice: ‘Mami, yo pensé que iba a morir quemado. Cuando miré que me estaba prendiendo, yo solamente levanté mi voz y dije: señor Jesucristo, no quiero morir así, dame otra oportunidad’”, narró Navia en el noticiero.