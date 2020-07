green

Molina quiso compartir su historia en Noticias Caracol para mostrarles a las personas que el coronavirus “no es un juego”, pero, sobre todo, para enviarle un mensaje de apoyo a su hermano que sigue dando la batalla contra el virus, y que completa tres semanas en una Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Santa María del Lago.

“Que siga luchando, que toda la familia está pendiente de él, todos los amigos, porque lo necesitamos acá, y que él sea un testimonio de que este es un tema real, que la gente entienda que esto no es un juego”, fueron las palabras que expresó Molina, entre lágrimas, en el noticiero.

El expolicía recordó, con dolor, que su hermano mostró una leve mejoría, pero que la dicha solo duró unas horas:

“Hace tres días despertó, estábamos muy contentos, y lo desintubaron, pero desafortunadamente la mejoría solo duró 24 horas. Tubo que ser de nuevo intubado y sedado, y está en esa condición”.

El joven contó, en el informativo, que la situación ha golpeado fuerte a su familia, pero que, por fortuna, él ya logró salir del hospital y ahora sigue con su recuperación en casa.

“Yo luchaba por no llegar a la UCI, porque mi hermano está en la UCI hace 21 días, y quería evitarle ese dolor a mi mamá. No me importaba nada más”, dijo, sobre los momentos de angustia que vivió.

Molina recordó que su contagio se dio luego de que decidiera hacerse cargo de su hermano, que empezaba a presentar los síntomas, y que decidió llevárselo para su apartamento y evitar así el contacto con su madre, una mujer adulta.

El paciente se atrevió a describir los síntomas que presentó de esta terrible enfermedad, que hasta el 8 de julio ha cobrado la vida de 4.527 personas y contagiado a 128.638 en todo el país.

“En mi caso, el nivel de oxigeno siempre fue muy bajo, fiebres muy altas; de 39.6, alucinaciones y un dolor brutal en todo el cuerpo, pero la sensación de no poder respirar era, tal vez, la más agobiante”, aseguró.

Molina ha compartido en sus redes sociales varios momentos de su enfermedad, y en su Twitter colgó un video, del pasado 6 de julio, donde muestra su salida del hospital y les agradece a los médicos que los ayudaron a recuperar.

“A ellos, ángeles de azul, todo mi agradecimiento y profunda gratitud. Ahora todas nuestras oraciones se centran en mi hermano, Edison, para que pueda salir de la UCI avante de esta batalla”, escribió.

Luego de 11 días hospitalizado por Covid, recibo mi alta para seguir luchando desde casa. A ellos, ángeles de azul, todo mi agradecimiento y profunda gratitud. Ahora todas nuestras oraciones se centran en mi hermano Edison, para que pueda salir de la UCI avante de esta batalla. pic.twitter.com/IxBxQRYX2Z — Yesid Molina (@yesidmolinase) July 7, 2020