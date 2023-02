En entrevista con la W, el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Andrés Velasco, habló acerca de la reforma a la salud en Colombia, uno de los proyectos que radicó el Gobierno de Gustavo Petro esta semana ante el Congreso.

Uno de los artículos, que habla sobre cómo se financiará esta iniciativa, es el 144, que señala las fuentes de recursos para el mismo.

Ante esto, el director de la CARF dijo que la reforma a la salud tendrá que estar sujeta a los límites de gasto.

“Lo que quiere decir el artículo 144 es que todo lo que cueste la reforma a la salud no solamente para el 2023, sino de ahí en adelante tendrá que estar sujeto a esos límites de gasto. Si la reforma cumple o no cumple, no sabemos”, dijo Velasco.