Desde este martes 30 de mayo se discutía en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, que busca dignificar el trabajo en Colombia y solucionar problemas del mercado laboral, como la informalidad, el desempleo y la brecha de género. Siendo las 10:56 a.m. se contaba con quórum para deliberar, pero no para decidir. Sobre las 11:30 a.m. se levantó la sesión.

(Le puede interesar: Regulación de cannabis tambalea por triste tradición en el Congreso: falta de quórum)

Estos fueron los representantes que estuvieron presentes en la mañana de hoy para el debate de la reforma pensional: María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), Agmeth Escaf (Pacto Histórico), Germán José Gómez López (Comunes), Juan Camilo Londoño (Alianza Verde), María Eugenia Lopera (Partido Liberal), Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), Germán Rogelio Rozo (Partido Liberal), Víctor Manuel Salcedo (Partido de la U), Juan Carlos Vargas (Asociación de Productores de Cacao -Aprocasur), y Leider Alexandra Vásquez (Pacto Histórico).

Los representantes del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador no llegaron a la sesión. El único representante del Partido de la U que hizo presencia este martes, Víctor Manuel Salcedo, se retiró luego de su intervención, en la que criticó a los representantes María Fernanda Carrascal y Alfredo Mondragón por mencionar al exvicepresidente Germán Vargas Lleras y al expresidente Álvaro Uribe en ausencia de las bancadas a las que ellos pertenecen.

Durante las intervenciones que se permitieron, el representante Alfredo Mondragón saludó a los aprendices del Sena, que hacían presencia en el recinto de la Comisión Séptima, sosteniendo carteles que decían: “El contrato de aprendizaje es un derecho de los jóvenes trabajadores” y “no le hagan trampa al contrato de aprendizaje”.

(Lea: Conozca cómo ha votado los proyectos de ley Alfredo Mondragón)

“Hace 21 años, llegaba Uribe Vélez a la presidencia de la República y de lo primero que hizo fue presentar una contrarreforma laboral que destrozó garantías de los trabajadores, pero también de los aprendices del Sena. Yo fui aprendiz del Sena y hasta el 2002 pudimos gozar de un contrato laboral hasta por tres años y salíamos con esa experiencia laboral”, afirmó Mondragón. El presidente de la Comisión, Agmeth Escaf, y Mafe Carrascal, representante del Pacto Histórico y única coordinadora ponente del proyecto, también le dieron la bienvenida a los aprendices.

En su intervención, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó: “Esta reforma laboral y la reforma pensional, que radicaremos hoy en la tarde, son reformas estructurales que necesita y requiere la sociedad colombiana. Yo estoy pidiendo que haya dos elementos claros: que cuando hagamos referencia a una reforma laboral tengamos presentes las partes que a ella involucran (el sector del empresariado, los trabajadores y el Estado que regula esas relaciones); tenemos que tener claro el contexto, que es la desigualdad y la extrema pobreza […] El empleo es una política integral de un gobierno. Avancemos para que las relaciones laborales transiten hacia el desarrollo de los derechos y los estándares internacionales”.

Lee También

El pasado fin de semana, en la sesión del Consejo Nacional de Juventud, el presidente Gustavo Petro aseguró que la clave de los proyectos del cambio está en la movilización social y que en casos como el de la reforma laboral no ve que los trabajadores estén pendientes del trámite. El mandatario le preguntó al respecto a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez: “¿Dónde están los trabajadores en la calle? El primero de mayo sí, pero ese día salen como ir a misa los domingos, pero se está debatiendo el futuro laboral de millones de personas en el Congreso”, dijo.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.