El controvertido espaldarazo que el representante Jorge Alexander Quevedo dio a la ponencia laboral del gobierno de Gustavo Petro comienza a generarle consecuencias en su partido, el Conservador. Pasadas menos de 24 horas desde que firmó la ponencia positiva de la iniciativa –lo que le permitió al Ejecutivo destrabar el proyecto y arrancar su trámite–, este jueves la colectividad anunció sanciones contra el congresista.

Según una decisión adoptada por la Veeduría del Partido Conservador, Quevedo –integrante de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes– no solo será investigado formalmente por su actuar, sino que será suspendido durante 3 meses, en los que no tendrá derecho a voz ni voto en el Congreso.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el congresista reconoció la existencia de un oficio en el que la Veeduría reporta la sanción, pero declaró que no ha sido notificado. En esa línea, rechazó la sanción, dijo desconocer su sustento jurídico y advirtió que apelará, pues cuando dio su apoyo a la ponencia aún el Conservador –partido recientemente declarado en independencia– no había adoptado decisiones como bancada.

“Eso no tiene sustento porque para la firma de la ponencia de la reforma laboral no se había tomado una decisión de bancada, entonces carece de argumentos. Haremos las respectivas apelaciones y revisaremos el tema. Tenemos toda la razón nosotros porque no hay nada. No sé bajo qué elementos de los estatutos del Partido la veedora hace este proceso”, declaró Quevedo a este diario.

Sin embargo, previamente el propio presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, salió a desautorizar públicamente al congresista y alertó que la postura de Quevedo no representa a la de la totalidad del partido.

“La firma de la ponencia de la reforma laboral por parte de un representante no representa la posición oficial del partido. Esa decisión oficial será tomada en reunión de bancada, de acuerdo con la ley de bancadas, el próximo martes 23 de mayo”, explicó Cepeda.

La firma de Quevedo a la ponencia positiva de la reforma laboral fue determinante para que el proyecto alcanzara las mayorías para su radicación, lo que causó descontento y molestia entre algunos integrantes de la bancada conservadora.

Por hacer parte de la Comisión Séptima de la Cámara, la misma que tramita la reforma a la salud, la laboral y la pensional, Quevedo ha estado en el centro de la polémica por sus actuaciones, al parecer, a favor del gobierno Petro. A finales de abril pasado, justo también en la votación de la ponencia de la reforma a la salud, Quevedo –junto a su copartidario Gerardo Yepes Caro y Camilo Esteban Ávila (La U)– se salió del recinto para no votar.

Esas ausencias en la sesión les permitieron no tomar postura, ni de rechazo ni de respaldo, a la ponencia sobre el articulado de la reforma a la salud, pero voltearon las cuentas a favor del Gobierno.

Según las voces más escépticas, eran conscientes de que podrían ser sancionados si votaban favor de la ponencia del proyecto –como fue la directriz de sus partidos–, y para no darle un rotundo “no” que significaba su hundimiento, se apartaron de la discusión. Así, la ponencia se aprobó con 10 votos a favor y 8 en contra, es decir, 18 votos de los 21 que conforman la Comisión.