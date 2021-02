green

A propósito del Día internacional contra el reclutamiento de menores, a través de Noticias Caracol se conoció el crudo testimonio de un hombre que fue reclutado por la guerrilla del Eln cuando apenas tenía 5 años y que tres años después fue obligado a ver cómo mataban a su amigo, un niño que intentó escapar del monte.

De hecho, en un primer momento, los guerrilleros querían que él mismo fuera el que matara a su pequeño compañero, pero finalmente los que dispararon el gatillo de un arma fueron los integrantes de ese grupo, que en la última semana ha sido noticia por una alerta que le envió Cuba a Colombia por un supuesto atentado terrorista que estaría planeando el Eln.

El reclutado por la guerrilla desde que era un niño recordó en diálogo con el noticiero cómo fue ese trágico día en el que presenció directamente el asesinato de su amigo. “Como a los 8 años me entregaron un revólver. Había un muchacho que se escapó, ellos llegaron ahí, me cogieron de una y me llevaron. Me dijeron: mate a Jhonatan, y me entregaron el arma. Mi amigo estaba arrodillado, me dijeron que le acabara la vida; el comandante, que estaba conmigo, me agarró las manos y con el arma le dispararon”, manifestó el ahora joven de 21 años.

“Me llevaron alzado, no me querían soltar y a cada rato me puse a llorar, para soltarme, y de ahí caminé con ellos, ya estaba un poco cansado, me volvieron a abrazar y me llevaron cargado”, agregó.

El ahora adulto no tiene conocimiento alguno sobre su familia, de la que fue separado hace 16 años. Ahora él trabaja en una bicicletería de Bogotá y desde ahí trata de olvidarse de ese duro pasado que padeció por culpa de la guerrilla.

De acuerdo con cifras del Gobierno Nacional, el reclutamiento de menores es un flagelo que está lejos de acabarse ya que en los últimos tres años unos 280 niños han sido raptados por diferentes grupos armados al margen de la ley. En ese tiempo, el departamento más afectado por esa situación ha sido Antioquia, con un total de 70 casos. Luego aparecen Cauca, con 41, y Chocó, con 33.