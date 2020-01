green

El micrófono hallado en el despacho del togado César Reyes, que investiga el caso de falsos testigos en el que está involucrado Álvaro Uribe, era parte de un sistema instalado por Compensar —anterior arrendatario del edificio— para tener mejor comunicación a la hora de hacer reuniones por videos, aseguró Cuestas, según RCN Radio.

“La información me la dio por escrito la gerente de la Organización Santa María SAS. [dueño del edificio]. Me dijeron que eso era de Compensar, que era el arrendatario anterior, y había instalado un sistema de conferencia con unos micrófonos pequeños que permitía mejorar las comunicaciones a nivel nacional entre las sedes de la empresa”, aseveró el gerente de la Rama Judicial, citado por la emisora.

Cuestas agregó, de acuerdo con el medio, que el micrófono estaba desconectado cuando fue encontrado en el techo de la oficina del magistrado.

No obstante, ese no fue el único dispositivo que estaba en el despacho de Reyes, informó Semana, pues “personal de mantenimiento” de la Corte Suprema de Justicia halló otro micrófono en el puesto del auxiliar de Reyes (ubicado a pocos metros del de el magistrado) que no fue detectado por los investigadores de la Fiscalía.

De acuerdo con la revista —que este fin de semana reveló un nuevo escándalo de chuzadas (por parte del Ejército) a magistrados, políticos y periodistas— ese nuevo micrófono estaba conectado a una caja metálica, ubicada en la oficina de Reyes, a la que también estaba enlazado el primer artefacto encontrado.

Por lo mismo, la publicación se pregunta: “¿Por qué la comisión [de la Fiscalía] que acudió al despacho alertada sobre el primer micrófono hallado no logró descubrir el segundo que se desprendía de la misma caja?”.

En ese sentido, el magistrado ordenó que la Policía Judicial de la Corte Suprema revise esos hallazgos, que también son investigados por la Fiscalía, señaló Semana.