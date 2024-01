Nueva Crónica Quindío, aliado de Pulzo, conoció dos casos ocurridos en las recientes celebraciones de fin de año, donde el uso de la pólvora, como siempre, empañó la alegría de las festividades. Esta vez, las afectaciones las sufrieron dos animales.

La reflexión colectiva sobre el daño no solo humano, sino también animal de la celebración con pólvora es un importante recordatorio de la necesidad de responsabilidad y respeto hacia todos los seres vivos.

Uno de los incidentes sucedió en el conjunto residencial Villa Flor de la ciudad de Armenia, donde abuelo fue hallado muerto en el baño de su casa, y tiene conmocionada a la comunidad del sector. Se trata de un perro de monte que, al huir asustado por el ruido generado por los fuegos artificiales y explosivos, tratando de buscar refugio fue impactado por la electricidad que lo mató. Uno de los vecinos del sector relató:

“Después de la medianoche, el animalito atravesó un cable y llegó al transformador y ahí la energía lo electrocutó y todo pasó por huir asustado de la pólvora. Aquí hay muchos guatines y todos se escondieron por el ruido tan horrible que hicieron esa noche”.

Otra habitante del sector narró que el animal se veía confundido y la respuesta dada por la autoridad. “El pobre animalito estaba evadiendo el sonido y los estallidos. Cuando murió llamamos a la policía ambiental, pero solo nos dijeron que como ya estaba muerto no había nada que hacer, y algunos vecinos lo enterraron en el barrio al no recibir más respuesta”.

Jaider Arlés Lopera Soscué, director general de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, manifestó: “Nosotros no recibimos una denuncia formal para la atención del caso del perro de monte; nos dimos cuenta por una denuncia en una red social. Hablé con la líder del equipo de fauna para que verificara; sin embargo, nos tocó tratar de contactar por ese medio para recoger el cuerpo y verificar cuál fue la causa de muerte, pero no obtuvimos respuesta, no supimos ubicación y hasta el momento no tenemos conocimiento de lo que realmente pasó, no tenemos ninguna información, solo hemos visto la foto. Cuando sepamos algo más concreto, lo atenderemos de inmediato. Este fin de semana atendimos varias denuncias de afectación a fauna silvestre; sin embargo, ninguno tuvo que ver con pólvora; entre ellos dos loros, dos tortugas y una iguana, lo que demuestra la capacidad de respuesta de la autoridad ambiental y estamos siempre disponibles para atender cualquier situación que se presente con nuestra fauna silvestre”.

En cuanto al segundo caso, involucra a una llama que perdió la vida en Filandia, donde nuevo alcalde se posesionó acompañado de su toro, debido a un infarto por los estruendos de pólvora. El caso aparece como denuncia en redes sociales y también por parte de Duberney Pareja Giraldo, alcalde de la municipalidad, quien advirtió que el animal estaba en su finca y tras las detonaciones constantes de los fuegos artificiales, el animal sufrió un infarto.

Los dos incidentes fueron difundidos por redes sociales y han generado indignación por parte de la comunidad y, asimismo, llamados a adoptar medidas más estrictas para proteger a los animales durante las celebraciones, esperando que estas historias aviven el debate sobre la regulación del uso de fuegos artificiales y la importancia de concientizar sobre los riesgos asociados a esta irresponsable práctica.

