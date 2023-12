Harrison Jair Mesa Ospina, de 29 años, murió en extrañas circunstancias en el municipio de La Tebaida, luego de recibir por parte de sujetos desconocidos varios disparos.

Nueva Crónica del Quindío, aliado de Pulzo, pudo establecer contacto con Diana Patricia Mesa Ospina, madre de la víctima de homicidio, quien relató que desconoce las causas y los motivos que tuvieron esas personas desconocidas para apagar la vida de su hijo.

(Vea también: A reciclador se le metieron a la casa y lo asesinaron; apareció con herida de arma de fuego)

“Eso fue como a las 2 a. m. del martes 26 de diciembre, él estaba sentado en una esquina con un amigo, se despidieron, el muchacho se fue a dormir a su lugar y mi hijo alcanzó a dar por ahí unos 30 pasos cuando fue impactado por las balas, pero realmente no sé lo qué pasó, los vecinos dicen que la muerte de él es muy rara porque él no tenía problemas con nadie, él no robaba, no era un hombre de problemas, no tenía enemigos, nada, era un hombre muy amable”.

(Vea también: Tétrico hallazgo en Antioquia: dejaron cuerpo de hombre en bolsas y en plena avenida)

El cuerpo de Harrison Jair Mesa Ospina fue hallado en plena vía pública de la manzana 40 del barrio Nueva Tebaida etapa 1 del ‘Edén Tropical’, según el reporte entregado por las autoridades que atendieron el caso el hombre aún estaba con vida cuando lo encontraron.

“Presentó heridas por arma de fuego en el mentón, cuello y pie izquierdo, por tal motivo fue remitido al Hospital San Juan de Dios de urgencia para ser atendido”, fue el reporte oficial.

(Vea también: Encontraron a 2 hombres muertos dentro de un estadio de Tolima; tenían heridas de machete)

“A mi hijo lo llevaron los de la Sijín al hospital, ingresó grave, pero estaba con vida, ese mismo martes 26 de diciembre lo ingresaron a cirugía, y como a las 2 p. m. fue que nos llamaron a decirnos que él había muerto”, dijo Diana Patricia Mesa Ospina.

El hombre de 29 años en el mes de agosto había sido víctima de lesiones personales que le ocasionó un hombre de 28 años, residente del mismo sector en que vivía.

(Vea también: Menor fue asesinado por un policía en presunto robo; le dio un disparo en el rostro)

Exactamente los hechos ocurrieron el 13 de agosto en la carrera 8, del barrio Nueva Tebaida, en el lugar fue capturado por la Policía el hombre agresor que le ocasionó heridas con arma cortopunzante en la espalda y el costado izquierdo a la altura de las costillas.

Respecto a lo ocurrido la madre explicó lo que sucedió. “Eso fue a las 9:30 p. m. y fue equivocadamente, dos hermanos estaban tomando en la misma cuadra y resulta que ellos tuvieron un alegato, uno de los hermanos, que es menor que el otro, quiso agredir al otro con un puñal y como eso sucedió en una esquina, mi hijo estaba parado en la puerta de un parqueadero (…) le metió el puntazo en la espalda”, contó Diana Patricia.

(Vea también: Identifican al hombre asesinado en zona rural de Ibagué; tenía varios impactos de bala)

El lunes 25 de diciembre, un día antes del hecho de homicidio, Harrison Mesa Ospina estuvo trabajando en labores de construcción en la casa de su mamá, haciendo unas mejoras.

(Vea también: Sobrina de la exmánager de Canserbero puso dudas sobre su confesión: “Todo está viciado”)

De igual forma, la mujer contó que recuerda a su hijo como una persona muy servicial, muy dado a ayudar, siempre sonreía, era muy noble y amable, “ya uno no sabe, uno sabe cómo son los hijos dentro de la casa, pero de puertas para afuera ahí queda uno”.

(Vea también: Confirman inquietantes detalles en caso de hombre que le quitó la vida a hija en Antioquia)

Harrison presentaba 3 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, la primera como víctima por lesiones personales, ocasionadas 13 de agosto, la segunda anotación corresponde a una condena por tráfico de estupefacientes en el año 2015 y otra más por inasistencia alimentaria en el 2014.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.