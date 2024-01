Los armenios critican el aumento del pasaje en el bus urbano, pues para esta vigencia pasó de $2.400 a $2.700 y domingos y festivos quedó en $2.800.

Desde el 2 de enero el pasaje aumentó $300 para buses, esto se dio luego de un análisis realizado sobre el aumento de la canasta del transporte; sin embargo, los ciudadanos de la capital quindiana consideran este incremento como exagerado y temen tener que sacrificar algunos productos de la canasta familiar.

Amanda Narváez señaló que el aumento para este año fue muy alto. “Se descararon ya, porque la gente está bien pobre y ahora con esos pasajes tan caros no va a alcanzar para nada”. Narváez debe utilizar el transporte público los 7 días de la semana para movilizarse a su trabajo y en ocasiones debe pagar hasta 3 buses al día, lo que ahora representa un hueco en su bolsillo que supera los $20.000 a la semana.

“Ahora no queda de otra que mermarle un poquito a la comida para poder pagar la ida al trabajo, a uno le pagan un diario y de eso a todo momento se tiene que estar sacando, entonces lo que viene quedando para la comida es muy poco”, dijo.

Por su parte, Fanny Castellano Botero dijo que el alza del pasaje para buses fue muy desconsiderada con la gente que debe usar el servicio diariamente. “Yo vengo al centro casi todos los días y me parece muy caro, ahora imagínense los que tienen que pagar 4 buses”.

Aseguró que un incremento de $200 habría sido el ideal para que la gente del común no se viera tan afectada y el sector de transporte público fuera beneficiado.

Henry Sánchez es un residente del municipio de Circasia que, como muchos quindianos, debe acercarse a Armenia para realizar algunos trámites que en su pueblo no puede gestionar, pero este nuevo año Sánchez se llevó la sorpresa del aumento significativo en el pasaje de buses que lo hizo cuestionarse sobre el dinero que destina para sus visitas a Armenia y que ahora debe ser más, afectando otros gastos importantes que tiene en su hogar. “Deja uno de comprar una panela y demás cosas por completar para el pasaje”.

Por otro lado, comentó que la decisión anual sobre el aumento de las tarifas para taxi y pasajes de transporte colectivo masivo debería tener en cuenta los ingresos y gastos de cada persona, ya que “estos aumentos benefician solo a una parte de las personas”.

María Fanny Mesa, usuaria del servicio de transporte público, afirmó que el pasaje para este año 2024 tuvo un alza excesiva para los pasajeros, pues las personas que hacen uso del servicio por lo regular son quienes ganan un salario mínimo o menos.

“Ese aumento nos afecta mucho, en mi caso ahora tengo que pagar más de $10.000 porque tengo un muchacho a mi cargo que tiene discapacidad cognitiva, entonces tengo que llevarlo a todos los controles que le hacen porque es muy complicado conseguir las citas, entonces no puedo dejarlas pasar cuando las tiene y en las ocasiones que no tengo quién me lo cuide y tengo que salir, pues lo llevo conmigo”, agregó Mesa.