Se trata de Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, dos jóvenes que fueron designados como gestores de paz por parte del Gobierno Nacional una vez se les concediera su libertad, la cual no se pudo efectuar por la decisión de un juez de reversar la decisión que se había tomado inicialmente en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá.

(Vea también: Gustavo Petro mostró foto de primer vocero de paz excarcelado y avivó críticas)

De hecho, Margarita Cabello, procuradura General de la Nación, interpuso una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura contra la jueza Lilyan Jhoana Bastidas Huertas por considerar que incurrió en dos irregularidades en la decisión de liberar a los dos jóvenes mencionados de la ‘primera línea’.

Según indicó Revista Semana, un juez de Popayán revocó la medida y les negó la libertad tanto a Duque como a Hinestroza. La decisión se toma porque los hechos por los que estaban privados de la libertad estos jóvenes no se habrían dado en el contexto del paro nacional o protestas, sino durante 2022.

Duque e Hinestroza están siendo procesados por el delito de avasallamiento, pues estarían comprometidos en las invasiones que se registraron en predios ubicados en el norte de Popayán, razón por la que fueron capturados y privados de su libertad, según informó el medio El País, de Cali.

Lee También

Entre las irregularidades que menciona el órgano de control se encuentra la no convocatoria de procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la ‘primera línea‘ que serán voceros de paz. Además, no se les compartió información para actuar en esos casos y la jueza que otorgó la libertad a estos hombres no tendría la competencia para tomar ese tipo de decisiones.