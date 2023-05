El pasado 18 de mayo, Francia Márquez finalizó su viaje por África en el que visitó Etiopía, Kenia y Sudáfrica; tres países en donde firmó 17 acuerdos y memorandos de entendimientos en “términos de educación, desarrollo agrícola, económicos y culturales”.

Sin embargo, el vuelo de la vicepresidenta de la República causó bastante polémica por el alto costó que tuvo y la cantidad de personas que la acompañaron, pues, en un principio, se habló de una comitiva del Gobierno de más de 50 personas.

Justamente, para aclarar la situación, Rossi Lemos, periodista de Noticias RCN, reveló a través de sus redes sociales quiénes viajaron con la funcionaria, teniendo en cuenta que ella cubrió el viaje de Francia Márquez para el medio citado.

Incluso, la comunicadora se refirió al “chisme” que hubo con una supuesta maquilladora personal que viajó con la vicepresidenta dentro de la comitiva del Gobierno, señalando que se trató de una empresaria de cosméticos, identificada como Noemí Arboleda.

La mujer, que fue centro de críticas, habló con Lemos y explicó los motivos de su viaje a África con la vicepresidenta.

“Mi participación era necesaria porque soy la pionera en tener una línea de maquillaje afro en Colombia. Mi cupo me lo gané. No soy maquilladora, llevo 12 años en el mercado y he participado en ferias tanto nacionales como internacionales”, dijo.