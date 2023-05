Tras la lluvia de críticas que le cayeron a la vicepresidenta Francia Márquez por los costos de su viaje a África, al término de su gira, la misma funcionaria salió a aclarar los murmuros y desde su cuenta de Twitter agradeció a una fundación manejada por un reconocido millonario debido al “apoyo financiero y logístico” que recibieron en su visita oficial.

(Vea también: Quién es la ‘pareja’ de Francia Márquez, con quien estaría viajando de arriba a abajo)

— Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 20, 2023

Lo que se sabe es que detrás de esa ONG está un multimillonario de 92 años reconocido por encabezar varias fundaciones con activos por casi US$ 20.000 millones y una fortuna personal arriba de US$ 8.000 millones según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg que se la debe a su propio fondo de inversiones.

Se trata de George Soros, creador de uno de los fondos más exitosos en los años 90. Desde un lado lo describen como un financiador de entidades sin ánimo de lucro progresistas, y desde otro lado lo reconocen como figura capitalista de izquierda.

Bloomberg lo reseña en su ranking de millonarios como alguien que “se hizo famoso para ver tendencias macro, eso lo llevaría a realizar operaciones grandes y exitosas, desde una posición corta de US$ 10.000 millones que apostó contra la libra esterlina en 1992, hasta una llamada bajista en el baht tailandés cinco años después, que hizo que su Fondo Quantum, el fondo de cobertura más grande del mundo a fines de la década de 1990, tuviera éxito”.

Soros estudió en la London School of Economics antes de llegar a Nueva York y trabajar en el arbitraje en 1956. Para ese momento, el multimillonario había recaudado US$ 12 millones y eventualmente comenzó lo que se convertiría en el Quantum Fund, que creció a US$22.000 millones de activos bajo administración en 1998.

Su nombre volvió a retumbar en Colombia tras el trino de Francia (a quién también criticaron por poner a policía a cargar su bolso en el país africano) en el que menciona a OpenSociety como un apoyo en su viaje. Precisamente, esa fundación es una de las que auspicia Soros en América Latina. Según La FM, el apoyo estuvo alrededor de 60.000 dólares, es decir, 280 millones de pesos aproximadamente.

Ese dinero se habría utilizado para costear los viáticos de artistas y líderes que acompañaron a la vicepresidenta en su cita diplomática en ese continente. En redes han calificado ese apoyo como un guiño de Soros al gobierno de Gustavo Petro, porque aunque no hay un registro de una reunión entre Soros y la vicepresidente, la fundación sí tiene representantes que estuvieron en contacto con el Gobierno de Gustavo Petro luego de que este llegó a la Casa de Nariño y anunció un apoyo a la expansión de proyectos sociales.

Lo cierto es que ese dinero no es mayor cosa para un personaje de la talla de Soros, pues él es el fundador de Soros Fund Management, una oficina familiar, que según los monitoreos de Bloomberg, es de US$ 28.000 millones en activos bajo administración. El multimillonario devolvió dinero a sus inversionistas externos en 2011 y transformó su fondo de cobertura en una oficina familiar. El negocio también maneja las dotaciones multimillonarias de sus empresas filantrópicas.

Su fortuna suma los activos propios y los de seis fundaciones de Open Society: Open Society Institute, Foundation for an Open Society, Open Society Fund, Soros Fund Charitable Foundation, Soros Economic Development Foundation y Fund for Policy Reform.