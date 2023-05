A la gira de la vicepresidenta Francia Márquez y su comitiva en África le quedan tres días. El próximo jueves 18 de mayo concluirá esa visita oficial por Sudáfrica, Kenia y Etiopía, y la delegación colombiana regresará al país.

La misión en el continente africano se cumplió en medio de críticas desde la oposición, que desde que se anunció la gira salió a atacarla con varios argumentos, entre ellos el costo del viaje.

Una encuesta de Datexco para la W Radio publicada este lunes muestra que, al parecer, las críticas tuvieron eco en la opinión pública. Ante la pregunta de si está de acuerdo o no con el viaje de la vicepresidenta a tres países de África, el 58 % de los encuestados aseguró estar en desacuerdo. Por el contrario, apenas el 29 % dijo estar de acuerdo con esa gira (el porcentaje restante obedece a quienes no respondieron o a quienes respondieron no saber).

Es importante aclarar que la muestra de la encuesta fueron 700 personas, entrevistadas a través de llamada telefónica, en 20 ciudades capitales y seis municipios del país.

Ahora bien, no en todo el país fue similar el porcentaje que desaprueba el viaje de Francia Márquez. Mientras que la desaprobación más alta está en la región Oriental (68%) y en Bogotá (63%), esta es más baja en la región Pacífico, donde es del 42%. En esa región, el 40% de los encuestados dijo estar de acuerdo con la gira por África.

La encuesta también indagó por la afirmación de Francia Márquez ante medios de comunicación que la increparon por el viaje: “Yo no tengo que aclarar nada”, fueron las palabras de la vicepresidenta. Según el estudio, el 73% de los encuestados sí cree que la vicepresidenta debe aclarar al país ese viaje y sus costos; mientras que el 17% cree que no debe hacerlo.