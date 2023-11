Hace unos días, el nombre de Hugo Ospina apareció en varios medios del país por la advertencia que lanzó por el paro de taxistas que estaba programado en la capital y otras ciudades del país, el cual terminó siendo levantado.

De hecho, amenazó a los bogotanos con bloquear el aeropuerto El Dorado, por lo que el Distrito le respondió con posibles acciones legales en caso de cumplir con dichas advertencias.

Pero lo que llama la atención es que varios taxistas del país, no solo en Bogotá, no lo reconocen como líder del gremio y no están de acuerdo con sus afirmaciones.

Quién es Hugo Ospina y qué datos de su vida se desconocen

Hugo Alberto Ospina Agudelo, como es su nombre completo, es un exsoldado del Ejército que estuvo adscrito en su momento al batallón de Florencia, en Caquetá.

Ospina se presenta como presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax), la cual está en liquidación, según El Tiempo, que agregó que a su nombre solo aparecen dos taxis: un Hyundai Atos, modelo 2011, y un Kia Cerato, modelo 2015.

Ospina, que es nació en Medellín, ha intentado desde hace varios años entrar a la política, pero no ha tenido suerte; primero quiso ser concejal y representante a la Cámara por Bogotá, y posteriormente intentó ser senador.

De acuerdo con el mismo periódico, en 2018 se gastó 44’693.000 pesos para obtener la curul en la Cámara, pero solo logró 3.170 votos. Luego, en 2022, se lanzó al Senado con el aval del Partido de la U, pero obtuvo solamente 9.152 votos.

En cuanto a líos legales, Ospina ha interpuesto demandas y tutelas en las oficinas de movilidad de Medellín, Barranquilla y Bogotá, así como en ministerios y hasta en la Presidencia, señaló el diario bogotano.

En algunas controversias que ha protagonizado, se recuerda mucho una ocurrida en 2017, cuando tuvo que salir a rectificar unos señalamientos que hizo contra la actriz Lina Tejeiro. En esa oportunidad, la llamó “bandida y delincuente” luego de que invitara a sus seguidores a utilizar la plataforma Cabify. Ospina tuvo que rectificar esas declaraciones.

En cuanto a su rol como líder taxista, Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá, aseguró al periódico mencionado anteriormente que Ospina no ha sido elegido por empresarios, ni taxistas, ni dueños de taxi como un vocero del gremio.

