Los constantes aumentos al precio del galón de gasolina en Colombia tienen furiosos a los conductores de taxis, quienes confesaron el elevado número de servicios que deben hacer para subsistir. El inconformismo es tal que el gremio anunció que podría entrar en paro a nivel nacional muy pronto si no son escuchados por el Ministerio de Transporte.

(Lea también: “Pare ya, sea serio”: taxista se fue duro contra Hugo Ospina por insólita idea que lanzó)

Este miércoles, Hugo Ospina, uno de los líderes de los taxistas, afirmó en entrevista con Kienyke que el Gobierno Nacional no les ha prestado atención y, hasta el momento, les ha incumplido las promesas que les hizo en campaña.

Hugo Ospina : Convocatoria a paro nacional de taxistas" class="embed-responsive-item">

De acuerdo con Ospina, plataformas de transporte como Uber, Didi y Cabify —que generan 100.000 empleos en Colombia— “tienen al borde de la quiebra a todo el sector transporte”. El líder gremial indicó que a día de hoy, el Gobierno no ha decidido qué pasará con esas aplicaciones, por lo que se sienten traicionados, pues creyeron que las iban a prohibir.

En cuanto al tema de la gasolina, Ospina dijo en ese medio que el posible aumento hasta los 16.000 pesos del galón de gasolina los tiene preocupados. Además, cuestionó al presidente Gustavo Petro porque no les ha cumplido con la tarifa diferencial para los taxistas.

Lee También

“Hacemos un llamado urgente al presidente. Sentémonos a dialogar, escuchémonos, pero no bajo la premisa de optimizar el consumo de gasolina; yo me perdí, ¿a qué se refería el ministro de Transporte? Esto lo tienen que aclarar, pero iniciemos poniendo en cintura el ministro, que no le da la cara a ningún gremio”, señaló, e indicó que William Camargo, jefe de la cartera de Transporte, no le responde ni los mensajes de WhatsApp.