En medio del revuelo que desató la amenaza de paro de Hugo Ospina, como supuesto representante de los taxistas en Bogotá, fue cuestionado en Blu Radio sobre su verdadero rol como líder de una organización que agremia a miles de taxistas en Bogotá.

El comentario lo hizo Néstor Morales con base en la amenaza que lanzó Ospina recientemente, cuando les dijo a las personas que tenían vuelos programados que mejor los aplazaran o cambiaran itinerarios, entre otras cosas, porque los llamados ‘amarillos’ iban a bloquear la ciudad.

“Esta ciudad le tiene miedo a usted, señor Ospina. Usted deslegitimó el reclamo a punta de vías de hecho, y de bloqueos”, afirmó Néstor Morales.

Ante el comentario, el taxista y exaspirante al Concejo (en varias oportunidades) respondió: “A mí no me gusta que me tilde de esa manera, Néstor. Nosotros estamos haciendo un reclamo justo”.

Según Hugo Ospina, Avianca estuvo de acuerdo con él en alertar a los pasajeros por los posibles bloqueos que se presentarían este miércoles. Sin embargo, el director de Mañanas Blu le enfatizó en que la aerolínea tuvo que sacar un comunicado, pero ante el susto y la alerta que él mismo provocó.

“Ahí en el comunicado de Avianca no dice ‘asustados’, no habló de asonadas, ni de bloqueos. Avianca no descalificó nuestra protesta, la están descalificando algunos medios de comunicación”, afirmó el taxista que dice ser el representante de los demás conductores.

Bogotá hoy: Hugo Ospina habla del paro de los taxistas este 22 de noviembre 2023

En Blu también fue cuestionado Ospina sobre su verdadero rol de líder de los ‘amarillos’.

“Señor Ospina, con estos antecedentes, con el recuento de lo que ocurrió ayer, que no lo llamaron sus compañeros, que terminaron votando a sus espaldas, y que termina siendo un poquito de distancia la que toman, ¿usted se sigue considerando líder de taxistas”, preguntó María Camila Orozco, periodista de esa emisora.

La respuesta del taxista es que él no se considera líder, sino que la organización de taxis a la que pertenece lo eligió.

“Yo no convoqué al paro, lo convocó el comité de paro y yo me solidaricé con ellos y ellos me nombraron a mí para que los asesorará ante el Ministerio de Transporte. Yo no soy el único líder de la ciudad”, aseveró.

