green

Aunque López responde a los cuestionamientos y trata de minimizar las discrepancias, estas parecen cada vez más evidentes. Pese a que parecía un día feliz para la campaña, por la adhesión del movimiento Activista, desde temprano se hicieron evidentes algunas incomodidades entre los aliados de la candidata.

Han sido horas tensas en la #CoalicionPorBogota y en @ActivistaCo a raíz de las declaraciones del discurso de inscripción de candidatura de @ClaudiaLopez. Lo que está en juego no son egos, es el futuro de Bogotá. Por eso una reacción apresurada es irresponsable. Estamos pensando. — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) July 26, 2019

En primer lugar, no gustó que hubiera asegurado que no se opondría a la construcción del metro elevado de Enrique Peñalosa si queda contratado, lo cual entraría en contradicción con lo acordado con Gómez.

En días pasados, después de adherir a López, el ex aspirante a la Alcaldía de Bogotá quiso despejar dudas y reiteró que en el acuerdo firmado entre ambos se establecía explícitamente que se apoyaría el modelo de metro subterráneo como “la mejor opción de movilidad, social y urbanística de Bogotá”.

Gómez volvió a traer a colación ese mismo detalle y prefirió decir que, como todavía no se ha contratado el metro elevado y por lo tanto no hay nada en concreto, frente a lo cual, López comentó que el Consejo de Estado no había concedido medidas cautelares que solicitaron para saber si el proyecto incurriría en alguna irregularidad tal como está planteado.

De acuerdo, pero tampoco desconozcamos las decisiones de los jueces. Las medidas cautelares que pedimos no fueron concedidas. Los jueces decidieron que no ven riesgos de corrupción inminentes. Así que nuestro interés, que era proteger los recursos públicos, se está cumpliendo. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 26, 2019

De esta manera, aseguró que el interés real es proteger los recursos que se invertirían, pero no la conveniencia de un modelo de metro u otro.

El otro tema en cuestión fue haber dicho que Sergio Fajardo sería “futuro presidente de Colombia”, lo cual ya le había generado críticas de diversos sectores y desencadenó en que Jorge Rojas se apartara de la campaña.

“Dado el incumplimiento de la candidata Claudia López al acuerdo que suscribimos en busca de una convergencia para la Alcaldía de Bogotá, dado que no hay plena claridad de la candidata sobre la inconveniencia del metro elevado y la prioridad del metro subterráneo, y la proclamación de una candidatura presidencial, hemos decidido retirarnos de la coalición”, declaró Rojas a Blu Radio.

Con Gómez también prefirieron dejar el tema cerrado, aunque no hubo compromisos de que pudiera volver a tocarse:

No tiene nada que ver!

Nada distinto a Bogotá, nuestro programa y causas ciudadanas hacen parte del propósito de nuestra coalición.

Todos sabemos que Bogotá es libre. Su ciudadanía es libre. Nadie (menos yo) proclama ni elige a nadie!

Actúenos sobre lo que sabemos que nos une. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 26, 2019

“No acepto que nos desconcentremos de lo que verdaderamente importa: trabajar para ganar y poner en marcha nuestro programa”, agregó Gómez en otro trino:

“¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Somos capaces de hacerlo? ¿Podemos seguir adelante?”

Celio Nieves también entró en la discusión apoyando el punto:

Ese anuncio sobre Fajardo fue error grave, no hizo parte de los acuerdos, trabajar para continuar unidos incluso con otros actores de la democracia se pone al orden del día, la división sólo le sirve a los Galanes y a los Uribe y pierde Bogotá@PoloDemocratico @jerojasrodrigue — Celio Nieves Herrera👍 (@CelioNievesH) July 27, 2019

Al final todo se calmó por la marcha por los líderes sociales, pero el tema pareció seguir abierto.