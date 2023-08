Una de las imágenes que se viralizó rápidamente después de los fuertes temblores que se presentaron hoy en la zona centro del país fue la de la fachada del edificio World Trade Center, ubicado en la Calle 100 con carrera 8A, en el norte de Bogotá.

(Vea también: Dos centros comerciales en Bogotá están siendo verificados por daños debido a temblores)

En ella se apreció que al parecer una de las torres habría cedido y se habría desplazado hacia la otra, por lo que muchos internautas se imaginaron lo peor.

Sin embargo, el administrador de la edificación empresarial se pronunció al respecto y dio un parte de tranquilidad a los ciudadanos al explicar qué fue lo que ocurrió en realidad.

Según explicó Diego Cordobés a Blu Radio, el movimiento de tierra se sintió con fuerza en las tres torres, las cuales fueron evacuadas en su totalidad.

“El edificio no generó ningún tipo de afectación con el temblor del mediodía. Las dilataciones entre las torres By C que se están mostrando por redes sociales son unas dilataciones que están desde el inicio de la construcción hace cerca de 40 años”, mencionó el administrador a la cadena radial.