Los detalles del accidente de un bus en Nariño surgen en medio de una dolorosa situación que marcó el fallecimiento de varios pasajeros, aunque uno de los sobrevivientes destapó una situación que marcó la tragedia.

En enero de 2025, se registró un trágico accidente de bus en la vía que conecta a Pasto con Ipiales, en el departamento de Nariño, Colombia. Este suceso conmocionó al país y generó gran consternación.

Un bus turístico que se dirigía hacia el Santuario de Las Lajas, un importante destino religioso en la región, se precipitó por un abismo en el sector de El Placer.

El accidente ocurrió en horas de la mañana del 3 de enero y dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas y varias decenas de heridos. Jhonatan Solarte, sobreviviente, destapó una situación que se presentó en ese momento.

Lee También

Jonathan Solarte iba en el bus accidentado en el bus en Nariño, pues había planeado un viaje especial como regalo de cumpleaños para su esposa para visitar el santuario de Las Lajas, pero una falla desembocó en el problema.

“Cuando íbamos llegando al peaje como yo venía en la cuarta fila en el corredor pues yo venía viendo cuando el bus reventó la talanquera. Yo dije: ‘El bus se quedó sin frenos'”, recordó.

Solarte, conductor de volqueta con varios años de experiencia y administrador de una ferretería, explicó la recomendación que hizo cuando notó que el bus había perdido el control, en un detalle que marcó la tragedia.

“Yo le grité al señor. Como yo manejo carro grande también yo le dije: ‘Tíralo contra el barranco'”. Pero él siguió derecho y en la tercera curva que fue a la derecha y fue cuando el bus se volteó”, relató.

Solarte revivió la escalofriante escena después de que el automotor cayó sin ningún control en la carretera nariñense, lo que desembocó en heridos y muertes en enero de 2025ñ

“Yo quedé debajo como con una sábana de tierra y había mucha gente gritando, habían personas muertas al lado del bus y pues yo gritaba porque yo le quedé con la pierna de ella en el cuello y yo gritaba porque yo la estaba asfixiando entonces nadie me escuchaba. Entonces saqué el teléfono y prendí la linterna. Por un lado le empecé a hacer señas y un paramédico nos vio y la sacó”, contó.

El miedo del pasajero sobreviviente era que su esposa hubiera fallecido, pero pronto se tranquilizó en medio de esa incertidumbre.

“Me desesperé porque yo la llamaba y ella no no me respondía. Entonces me asusté, pero cuando la escuché ya como medio quejarse yo dije: ‘Ella está viva'”, aseveró sobre ese momento.