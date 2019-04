El foco del escándalo vuelve a ser la corrupción de la multinacional brasileña, en la que el jefe del ente acusador resultó implicado por cuenta de las declaraciones del desaparecido auditor de la Ruta del Sol Jorge Enrique Pizano.

Ahora, Robledo asegura que hay nuevas razones para abrir una investigación a Martínez Neira por cuenta de este caso.

Para explicarlo, el congresista del Polo Democrático recordó que el fiscal ‘ad hoc’ Leonardo Espinoza reabrió la investigación a las exministras de Educación Gina Parody y de Transporte Cecilia Álvarez.

A su juicio, fue correcto porque la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez cerró el proceso “diciendo que no había pruebas, y las pruebas no tienen discusión: ellas aprobaron un Conpes que benefició al hermano de Gina Parody y eso no lo podían hacer porque estaban violando la ley 1437”.

En ese sentido, Robledo le hizo un llamado al fiscal ‘ad hoc’ porque esa investigación debe tener una consecuencia lógica por la aprobación de ese Conpes que le dio vía libre al otrosí Ocaña-Gamarra en la Ruta del Sol que adelantó Odebrecht:

“Es que si les reabre a las exministras, le tiene que pedir a la Comisión de Acusaciones que investigue a Néstor Humberto Martínez, porque el caso de Martínez es idéntico al de las exministras, solo que con nombres distintos. ¿Por qué? Porque Martínez también aprobó ese Conpes, y ese Conpes benefició al consorcio de la Ruta del Sol del que él era gran contratista y se ha debido declarar impedido”.

A esto se le suma la denuncia de Semana en la que habló sobre el pago de una coima de 4.000 millones de pesos para que el Consorcio Ruta del Sol 2 consiguiera el contrato de estabilidad jurídica, cuyo apoderado era Martínez Neira.

La revista dice que ya está aprobado que era un contrato corrupto porque quienes participaron en los sobornos ya confesaron, y pese a eso se mantiene vigente.

Ese contrato tramitado por el actual fiscal general fue negado en principio por el Ministerio de Comercio Exterior pero meses después se termina aprobando y se firmó el día anterior a que entrara en vigencia una reforma que prohibía ese tipo de contratos.

“El contrato era tan torcido que, dice [Otto] Bula, que Mauricio Cárdenas, como ministro de Hacienda, había dicho que él prefería renunciar a que el contrato se diera. El contrato se dio y él no renunció. Lo menciono para mostrar la gravedad del asunto”, agregó Robledo.

El senador, cerró su denuncia pidiendo que esto se debería indagar a fondo por la gravedad de las denuncias:

“La investigación llega hasta quienes recibieron los sobornos pero no quien los pagó. Y repito: esto le resultó supremamente útil a los clientes del doctor Néstor Humberto Martínez, y a él en persona. Mientras preparaba la información podía imaginarme a Martínez con un ‘jijiji, lo conseguimos y el 31 de diciembre’. […] Aquí sigue habiendo una omisión escandalosa de parte de Martínez Neira”.

En video, la explicación completa de Robledo: