El proyecto de ley que buscará regular el “alquiler de vientres” en Colombia está listo para ser radicado en el Congreso de la República. Su fin principal sería disminuir el negocio clandestino que existe actualmente.

(Vea también: Cómo tener un hijo por vientre alquilado en Colombia: conozca precios y el proceso)

En el que mujeres de forma independiente, así como “agencias” negocian este tipo de servicio. Situación de salud pública que se ha hecho tan grande incluso causando que la vida de las mujeres se ponga en riesgo, debido a la falta de reglamentación que existe alrededor de este tema.

Debido a estas circunstancias la Corte Constitucional le indicó al Gobierno nacional que debía crear unas reglas claras que regulen el polémico procedimiento. En respuesta, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, desarrolló el proyecto para ser entregado al Congreso.

“El propósito es acabar con ese mercado negro y establecer una regulación detallada al ver que está permitido, pero que no es negocio”, expresó el ministro. Este proyecto está destinado para parejas que no pueden tener un hijo de forma natural y que no quieren conseguirlo mediante la alternativa de la adopción.