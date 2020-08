green

García aseguró en Blu Radio que los viajeros, por lo menos en los condominios, deberían pasar mínimo 10 días, y no podrían utilizar zonas comunes de los conjuntos.

No obstante, esa restricción no aplicaría para las piscinas pues, dijo el gobernador de Cundinamarca en la emisora, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatizó que “el contagio no se da por utilizar piscinas. Se da porque evidentemente puede haber un contacto de saliva dentro de las piscinas; pero se están revisando los protocolos”.

En ese sentido, se permitiría el uso de esos espacios con cupos limitados y en horarios establecidos.

Entre las propuestas que han presentando los condominios, destacó el funcionario en la radio, también está que los propietarios utilicen aplicaciones para pedir las cosas o que solo una persona por casa salga a comprarlas.

Son 23 municipios, entre los que se encuentra La Vega, Anapoima y San Francisco, los que están trabajando para que los propietarios de una segunda residencia puedan viajar.

Por ahora, no se permitirá alquilar.

Asimismo, hay hoteles del departamento que están pidiendo autorización para empezar a recibir a los turistas, indicó García en la entrevista.